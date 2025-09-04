18+
04.09.2025, 13:51

Что скрывает денежный задаток при покупке жилья в Казахстане: опасности, о которых молчат

Новости Казахстана 0 647

Задаток при покупке квартиры выполняет роль гарантии для обеих сторон сделки: покупатель подтверждает серьёзность намерений, а продавец снимает объект с продажи. Однако при неправильном оформлении можно потерять и деньги, и жильё. Разбираемся, в каких ситуациях задаток становится опасным и как действовать безопасно, особенно если покупка осуществляется через ипотеку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images
Фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Что такое задаток при покупке квартиры

Задаток — это часть стоимости жилья, которую покупатель передаёт продавцу заранее. Он выполняет две ключевые функции:

  • Предоплата: сумма входит в цену квартиры.

  • Подтверждение серьёзных намерений: показывает, что покупатель настроен серьёзно.

Правила возврата задатка:

  • Если покупатель отказывается от сделки — сумма не возвращается.

  • Если продавец передумал — задаток возвращается в двойном размере.

В каких случаях задаток опасен

1. Устная договорённость

Передача денег «на словах» не защищает покупателя.

Что делать:

  • Оформляйте письменное соглашение о задатке.

  • После передачи денег обязательно берите расписку.

2. Нет документов на квартиру

Если у продавца отсутствуют правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, акт ввода в эксплуатацию, техпаспорт), давать задаток нельзя.

Что делать:

  • Проверьте право собственности и комплект документов у продавца.

  • Убедитесь, что квартира не имеет обременений: залогов, арестов, судебных споров через eGov.kz или у нотариуса.

3. Ипотека ещё не одобрена

Многие покупатели вносят задаток, надеясь на ипотеку, но банк может отказать. В итоге сделка срывается, а деньги не возвращаются.

Что делать:

  • Не вносите задаток до официального одобрения кредита.

  • Лучше заключить предварительный договор без задатка с условием: сделка состоится только при одобрении ипотеки.

  • Даже после одобрения банка убедитесь, что кредит оформляется именно на выбранную квартиру.

4. Квартира в долевой собственности

Если жильё принадлежит нескольким собственникам, а задаток вносится только одному, остальные могут не согласиться на продажу.

Что делать:

  • Все собственники должны участвовать в переговорах.

  • Каждый владелец должен подписать договор или дать нотариальное согласие.

5. Продажа по доверенности

Сделки через доверенность рискованны: доверенность может быть недействительной, а собственник не уведомлён о продаже.

Что делать:

  • Проверяйте срок действия, полномочия и нотариальное заверение доверенности.

  • Уточните информацию через нотариуса или палату нотариусов.

6. Отсутствие расписки или подтверждения перевода

Без подтверждения передачи денег доказать факт передачи практически невозможно.

Что делать:

  • Всегда берите расписку с подписью и копией удостоверения личности продавца.

  • Или переводите средства через банк с пометкой: «Задаток по договору».

Как правильно оформить задаток

Чтобы избежать рисков:

  • Составляйте письменное соглашение о задатке в двух экземплярах.

  • Включайте в документ:

    • сумму задатка (обычно до 10 % стоимости);

    • полную цену квартиры;

    • сроки расчёта и заключения сделки;

    • ответственность сторон при отказе.

  • Нотариальное заверение не обязательно, но желательно при крупных суммах.

  • Все суммы указываются в тенге (валюта сделки в иностранной валюте недопустима по закону РК).

Когда передача задатка безопасна

Задаток считается безопасным, если соблюдены условия:

  • Есть официальное одобрение ипотеки от банка.

  • Квартира проверена на юридическую чистоту.

  • Все собственники согласны и участвуют в сделке.

  • Соглашение о задатке оформлено письменно.

  • Деньги переданы с распиской или через банк с подтверждением.

