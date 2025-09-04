Что скрывает денежный задаток при покупке жилья в Казахстане: опасности, о которых молчат

Задаток при покупке квартиры выполняет роль гарантии для обеих сторон сделки: покупатель подтверждает серьёзность намерений, а продавец снимает объект с продажи. Однако при неправильном оформлении можно потерять и деньги, и жильё. Разбираемся, в каких ситуациях задаток становится опасным и как действовать безопасно, особенно если покупка осуществляется через ипотеку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Задаток — это часть стоимости жилья, которую покупатель передаёт продавцу заранее. Он выполняет две ключевые функции:
Предоплата: сумма входит в цену квартиры.
Подтверждение серьёзных намерений: показывает, что покупатель настроен серьёзно.
Правила возврата задатка:
Если покупатель отказывается от сделки — сумма не возвращается.
Если продавец передумал — задаток возвращается в двойном размере.
Передача денег «на словах» не защищает покупателя.
Что делать:
Оформляйте письменное соглашение о задатке.
После передачи денег обязательно берите расписку.
Если у продавца отсутствуют правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, акт ввода в эксплуатацию, техпаспорт), давать задаток нельзя.
Что делать:
Проверьте право собственности и комплект документов у продавца.
Убедитесь, что квартира не имеет обременений: залогов, арестов, судебных споров через eGov.kz или у нотариуса.
Многие покупатели вносят задаток, надеясь на ипотеку, но банк может отказать. В итоге сделка срывается, а деньги не возвращаются.
Что делать:
Не вносите задаток до официального одобрения кредита.
Лучше заключить предварительный договор без задатка с условием: сделка состоится только при одобрении ипотеки.
Даже после одобрения банка убедитесь, что кредит оформляется именно на выбранную квартиру.
Если жильё принадлежит нескольким собственникам, а задаток вносится только одному, остальные могут не согласиться на продажу.
Что делать:
Все собственники должны участвовать в переговорах.
Каждый владелец должен подписать договор или дать нотариальное согласие.
Сделки через доверенность рискованны: доверенность может быть недействительной, а собственник не уведомлён о продаже.
Что делать:
Проверяйте срок действия, полномочия и нотариальное заверение доверенности.
Уточните информацию через нотариуса или палату нотариусов.
Без подтверждения передачи денег доказать факт передачи практически невозможно.
Что делать:
Всегда берите расписку с подписью и копией удостоверения личности продавца.
Или переводите средства через банк с пометкой: «Задаток по договору».
Чтобы избежать рисков:
Составляйте письменное соглашение о задатке в двух экземплярах.
Включайте в документ:
сумму задатка (обычно до 10 % стоимости);
полную цену квартиры;
сроки расчёта и заключения сделки;
ответственность сторон при отказе.
Нотариальное заверение не обязательно, но желательно при крупных суммах.
Все суммы указываются в тенге (валюта сделки в иностранной валюте недопустима по закону РК).
Задаток считается безопасным, если соблюдены условия:
Есть официальное одобрение ипотеки от банка.
Квартира проверена на юридическую чистоту.
Все собственники согласны и участвуют в сделке.
Соглашение о задатке оформлено письменно.
Деньги переданы с распиской или через банк с подтверждением.
Комментарии0 комментарий(ев)