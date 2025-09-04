Что скрывает денежный задаток при покупке жилья в Казахстане: опасности, о которых молчат

Қазақ тіліне аудару

Задаток при покупке квартиры выполняет роль гарантии для обеих сторон сделки: покупатель подтверждает серьёзность намерений, а продавец снимает объект с продажи. Однако при неправильном оформлении можно потерять и деньги, и жильё. Разбираемся, в каких ситуациях задаток становится опасным и как действовать безопасно, особенно если покупка осуществляется через ипотеку, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Что такое задаток при покупке квартиры

Задаток — это часть стоимости жилья, которую покупатель передаёт продавцу заранее. Он выполняет две ключевые функции:

Предоплата : сумма входит в цену квартиры.

Подтверждение серьёзных намерений: показывает, что покупатель настроен серьёзно.

Правила возврата задатка:

Если покупатель отказывается от сделки — сумма не возвращается.

Если продавец передумал — задаток возвращается в двойном размере.

В каких случаях задаток опасен

1. Устная договорённость

Передача денег «на словах» не защищает покупателя.

Что делать:

Оформляйте письменное соглашение о задатке.

После передачи денег обязательно берите расписку.

2. Нет документов на квартиру

Если у продавца отсутствуют правоустанавливающие документы (договор купли-продажи, акт ввода в эксплуатацию, техпаспорт), давать задаток нельзя.

Что делать:

Проверьте право собственности и комплект документов у продавца.

Убедитесь, что квартира не имеет обременений: залогов, арестов, судебных споров через eGov.kz или у нотариуса.

3. Ипотека ещё не одобрена

Многие покупатели вносят задаток, надеясь на ипотеку, но банк может отказать. В итоге сделка срывается, а деньги не возвращаются.

Что делать:

Не вносите задаток до официального одобрения кредита.

Лучше заключить предварительный договор без задатка с условием: сделка состоится только при одобрении ипотеки.

Даже после одобрения банка убедитесь, что кредит оформляется именно на выбранную квартиру.

4. Квартира в долевой собственности

Если жильё принадлежит нескольким собственникам, а задаток вносится только одному, остальные могут не согласиться на продажу.

Что делать:

Все собственники должны участвовать в переговорах.

Каждый владелец должен подписать договор или дать нотариальное согласие.

5. Продажа по доверенности

Сделки через доверенность рискованны: доверенность может быть недействительной, а собственник не уведомлён о продаже.

Что делать:

Проверяйте срок действия, полномочия и нотариальное заверение доверенности.

Уточните информацию через нотариуса или палату нотариусов.

6. Отсутствие расписки или подтверждения перевода

Без подтверждения передачи денег доказать факт передачи практически невозможно.

Что делать:

Всегда берите расписку с подписью и копией удостоверения личности продавца.

Или переводите средства через банк с пометкой: «Задаток по договору».

Как правильно оформить задаток

Чтобы избежать рисков:

Составляйте письменное соглашение о задатке в двух экземплярах.

Включайте в документ: сумму задатка (обычно до 10 % стоимости); полную цену квартиры; сроки расчёта и заключения сделки; ответственность сторон при отказе.

Нотариальное заверение не обязательно, но желательно при крупных суммах.

Все суммы указываются в тенге (валюта сделки в иностранной валюте недопустима по закону РК).

Когда передача задатка безопасна

Задаток считается безопасным, если соблюдены условия: