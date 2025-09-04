18+
04.09.2025, 14:42

Малые суммы на счетах казахстанцев могут вызвать вопросы у налоговой

Новости Казахстана 0 1 864

Министерство финансов Казахстана разработало проект приказа, который может существенно изменить отношения граждан с банками и налоговыми органами. Документ предполагает, что отечественные банки будут обязаны предоставлять налоговой информацию о своих клиентах: наличие и номера счетов, кредиты, остатки и движение средств у тех, кто за год приобрёл имущество стоимостью выше 20 тыс. месячных расчетных показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пока нововведение актуально лишь для граждан, сдающих декларации об активах и обязательствах (форма 250) и о доходах и имуществе (форма 270), однако эксперты считают, что в будущем сфера контроля может расшириться.

Цель нововведения: контроль доходов и расходов

По мнению эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, основной смысл нововведения очевиден:

  • Налоговые органы хотят контролировать доходы и расходы граждан.

  • Система позволит выявлять случаи, когда расходы превышают официальные доходы, и косвенно доначислять налоги.

  • Даже отмена обязательной подачи некоторых отчетов не снижает контроля: доходы и расходы будут отслеживаться другими методами.

«Я против такого тотального контроля, но это неизбежный результат процессов цифровизации», – отмечает Казанцев.

Банковская тайна в Казахстане: миф или реальность?

Вопрос сохранности банковской тайны уже вызывает споры. По мнению Казанцева:

  • Ситуация изменилась 14 февраля, когда первая тысяча казахстанцев получила уведомления с детальными поступлениями за три года.

  • Информация была передана без официального назначения проверок.

  • Следовательно, можно считать, что понятие банковской тайны фактически перестало существовать.

Наталья Янцен, член Казахстанской Ассоциации налоговых консультантов, добавляет, что тенденция к «обесцениванию» банковской тайны наблюдается и в мире, особенно в Европе:

  • Банки требуют от клиентов подтверждения легитимности происхождения средств.

  • Налоговые органы строго контролируют финансовые операции через банки.

  • Без подтверждения происхождения средств доступ к счетам ограничен.

Новые возможности налоговых органов

Ранее возможность запрашивать данные о счетах граждан существовала только в отношении индивидуальных предпринимателей. С расширением декларирования ситуация меняется:

  • Налоговая сможет требовать от банков информацию о клиентах, сдающих декларации (формы 250 и 270).

  • Банки обязаны предоставить данные в течение десяти дней, без предварительной налоговой проверки.

  • Это легализует практику камерального контроля за движением средств на счетах граждан.

«Государство имеет право требовать уплаты налогов. Налоговые органы теперь законно могут использовать банковские счета для проверки правильности декларирования», – говорит Янцен.

Что ждет обычных граждан

Эксперты предупреждают, что практика контроля постепенно затронет широкие слои населения:

  • Согласно Налоговому кодексу, декларировать нужно все доходы, не облагаемые налогом у источника выплаты.

  • Это касается подарков, займов и других денежных поступлений, даже если они небольшие.

  • В будущем налоговые органы могут предъявлять претензии и требовать доказательств происхождения каждого поступления.

Екатерина Ким, налоговый юрист, отмечает:

  • Любые поступления на счет могут считаться доходом: переводы от родственников, друзей, пополнения через банкоматы.

  • Налоговая сопоставляет доходы и расходы: если расходы значительно превышают задекларированные доходы, возможны уведомления, доначисления, штрафы и пени.

  • Необходима тщательная документация: расписки, договоры займа, подтверждения переводов.

Цифровизация усиливает контроль

Развитие цифровизации позволяет государству видеть движение средств в реальном времени.

  • Гражданам, обязанных сдавать декларации, нужно заранее готовиться к вопросам налоговой.

  • Подготовка документов и доказательств доходов и расходов становится важной мерой для избежания проблем с налоговыми органами.

Итог: для многих казахстанцев контроль со стороны налоговой станет ощутимым, и без системного подхода к учету доходов и расходов обойтись будет сложно.

