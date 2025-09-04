Малые суммы на счетах казахстанцев могут вызвать вопросы у налоговой

Қазақ тіліне аудару

Министерство финансов Казахстана разработало проект приказа, который может существенно изменить отношения граждан с банками и налоговыми органами. Документ предполагает, что отечественные банки будут обязаны предоставлять налоговой информацию о своих клиентах: наличие и номера счетов, кредиты, остатки и движение средств у тех, кто за год приобрёл имущество стоимостью выше 20 тыс. месячных расчетных показателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Пока нововведение актуально лишь для граждан, сдающих декларации об активах и обязательствах (форма 250) и о доходах и имуществе (форма 270), однако эксперты считают, что в будущем сфера контроля может расшириться.

Цель нововведения: контроль доходов и расходов

По мнению эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, основной смысл нововведения очевиден:

Налоговые органы хотят контролировать доходы и расходы граждан.

Система позволит выявлять случаи, когда расходы превышают официальные доходы, и косвенно доначислять налоги.

Даже отмена обязательной подачи некоторых отчетов не снижает контроля: доходы и расходы будут отслеживаться другими методами.

«Я против такого тотального контроля, но это неизбежный результат процессов цифровизации», – отмечает Казанцев.

Банковская тайна в Казахстане: миф или реальность?

Вопрос сохранности банковской тайны уже вызывает споры. По мнению Казанцева:

Ситуация изменилась 14 февраля, когда первая тысяча казахстанцев получила уведомления с детальными поступлениями за три года.

Информация была передана без официального назначения проверок.

Следовательно, можно считать, что понятие банковской тайны фактически перестало существовать.

Наталья Янцен, член Казахстанской Ассоциации налоговых консультантов, добавляет, что тенденция к «обесцениванию» банковской тайны наблюдается и в мире, особенно в Европе:

Банки требуют от клиентов подтверждения легитимности происхождения средств.

Налоговые органы строго контролируют финансовые операции через банки.

Без подтверждения происхождения средств доступ к счетам ограничен.

Новые возможности налоговых органов

Ранее возможность запрашивать данные о счетах граждан существовала только в отношении индивидуальных предпринимателей. С расширением декларирования ситуация меняется:

Налоговая сможет требовать от банков информацию о клиентах, сдающих декларации (формы 250 и 270).

Банки обязаны предоставить данные в течение десяти дней, без предварительной налоговой проверки.

Это легализует практику камерального контроля за движением средств на счетах граждан.

«Государство имеет право требовать уплаты налогов. Налоговые органы теперь законно могут использовать банковские счета для проверки правильности декларирования», – говорит Янцен.

Что ждет обычных граждан

Эксперты предупреждают, что практика контроля постепенно затронет широкие слои населения:

Согласно Налоговому кодексу, декларировать нужно все доходы, не облагаемые налогом у источника выплаты.

Это касается подарков, займов и других денежных поступлений, даже если они небольшие.

В будущем налоговые органы могут предъявлять претензии и требовать доказательств происхождения каждого поступления.

Екатерина Ким, налоговый юрист, отмечает:

Любые поступления на счет могут считаться доходом: переводы от родственников, друзей, пополнения через банкоматы.

Налоговая сопоставляет доходы и расходы: если расходы значительно превышают задекларированные доходы, возможны уведомления, доначисления, штрафы и пени.

Необходима тщательная документация: расписки, договоры займа, подтверждения переводов.

Цифровизация усиливает контроль

Развитие цифровизации позволяет государству видеть движение средств в реальном времени.

Гражданам, обязанных сдавать декларации, нужно заранее готовиться к вопросам налоговой.

Подготовка документов и доказательств доходов и расходов становится важной мерой для избежания проблем с налоговыми органами.