Аида Балаева предупредила о последствиях за распространении слухов о задержании чиновников

Қазақ тіліне аудару

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева обратилась к журналистам и пользователям социальных сетей с предостережением о публикации неподтвержденных сведений о задержании государственных служащих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Sputnik / Санат Имангалиев

Соцсети и СМИ распространяют непроверенные данные

В течение дня в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация о якобы задержании высокопоставленных чиновников. Эта новость вызвала широкий резонанс и многочисленные обсуждения среди пользователей сети.

Министр призывает журналистов к ответственности

«Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграм-каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих. В погоне за "хайповыми" подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким, опорочить их честь и достоинство, а по сути являться клеветой», — подчеркнула Аида Балаева.

Министр также напомнила, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Официальные ведомства опровергли информацию

В МВД Казахстана сообщили Sputnik Казахстан, что сведений о задержании высокопоставленных государственных служащих не поступало. Аналогичный комментарий дали в департаменте полиции Астаны, отметив, что информации о задержаниях нет.