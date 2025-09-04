В Казахстане выросли тарифы на все виды перевозок

Транспортировка товаров по Казахстану и за его пределами стала дороже для бизнеса и населения. Согласно данным Бюро национальной статистики, рост тарифов наблюдается практически по всем видам перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В августе 2025 года средние тарифы на грузоперевозки увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это отражает общий тренд подорожания транспортных услуг как внутри страны, так и на международных маршрутах.
Морские перевозки (международные) подорожали на 9,1%, что отражает рост расходов на доставку товаров за пределы Казахстана.
Воздушные перевозки стали дороже на 7,9%, при этом внутренние рейсы подорожали на 3,6%, а международные – на 9,8%.
Стоимость поставок через трубопровод увеличилась на 3,7%.
Наибольший рост отмечен в транзите сырой нефти — +21,6%.
В то же время тарифы на транспортировку газа снизились на 19,9%, что связано с корректировкой тарифной политики в отрасли.
Тарифы на автомобильные перевозки также выросли:
Внутриреспубликанское сообщение – +2,7%
Городское сообщение – +1,9%
Пригородное сообщение – +1,4%
Международные автоперевозки – +1,2%
Общий рост автоперевозок – +1,8%
Наибольшее увеличение стоимости транспортировки зафиксировано в следующих сегментах:
Жидкие и газообразные товары (пригородное сообщение) – +23,3%
Продукты питания (внутриреспубликанское сообщение) – +19,4%
Каменный уголь (внутриреспубликанское сообщение) – +7,1%
Черные металлы (международное сообщение) – +14,4%
Другие потребительские товары (международное сообщение) – +3,6%
Подорожание грузоперевозок отражает глобальные и внутренние изменения в логистике, включая рост цен на топливо и изменение тарифов на транзит стратегических ресурсов, таких как нефть.
Комментарии0 комментарий(ев)