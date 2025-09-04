18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 16:57

В Казахстане выросли тарифы на все виды перевозок

Новости Казахстана 0 562

Транспортировка товаров по Казахстану и за его пределами стала дороже для бизнеса и населения. Согласно данным Бюро национальной статистики, рост тарифов наблюдается практически по всем видам перевозок, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Общий рост тарифов на грузоперевозки

В августе 2025 года средние тарифы на грузоперевозки увеличились на 9,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это отражает общий тренд подорожания транспортных услуг как внутри страны, так и на международных маршрутах.

Морской и воздушный транспорт

  • Морские перевозки (международные) подорожали на 9,1%, что отражает рост расходов на доставку товаров за пределы Казахстана.

  • Воздушные перевозки стали дороже на 7,9%, при этом внутренние рейсы подорожали на 3,6%, а международные – на 9,8%.

Трубопроводный транспорт

Стоимость поставок через трубопровод увеличилась на 3,7%.

  • Наибольший рост отмечен в транзите сырой нефти — +21,6%.

  • В то же время тарифы на транспортировку газа снизились на 19,9%, что связано с корректировкой тарифной политики в отрасли.

Автоперевозки

Тарифы на автомобильные перевозки также выросли:

  • Внутриреспубликанское сообщение – +2,7%

  • Городское сообщение – +1,9%

  • Пригородное сообщение – +1,4%

  • Международные автоперевозки – +1,2%

  • Общий рост автоперевозок – +1,8%

Рост цен по категориям товаров

Наибольшее увеличение стоимости транспортировки зафиксировано в следующих сегментах:

  • Жидкие и газообразные товары (пригородное сообщение) – +23,3%

  • Продукты питания (внутриреспубликанское сообщение) – +19,4%

  • Каменный уголь (внутриреспубликанское сообщение) – +7,1%

  • Черные металлы (международное сообщение) – +14,4%

  • Другие потребительские товары (международное сообщение) – +3,6%

Подорожание грузоперевозок отражает глобальные и внутренние изменения в логистике, включая рост цен на топливо и изменение тарифов на транзит стратегических ресурсов, таких как нефть.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?