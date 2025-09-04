Kcell и Activ «отключились»: тысячи абонентов остались без связи и интернета в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане пользователи мобильных операторов Kcell и Activ столкнулись с масштабными проблемами в работе связи и интернета. Более двух часов абоненты не могли ни звонить, ни пользоваться мобильным интернетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Что произошло

Множество казахстанцев начали жаловаться на сбои в работе операторов в социальных сетях. Абоненты делились своим недовольством и описывали ситуацию:

Потеря интернета и связи:

«Интернет не работает, пропал — и всё, даже связь зачёркнута. Еще и такие бешеные деньги за тариф отдаю...»

Попытки устранить проблему самостоятельно не помогли:

«Все делал: перезагружал телефон, вынимал сим-карту, отключал мобильные данные — сети нет совсем. Всё включено, мобильные данные активны, но связи нет!»

Недовольство отсутствием предупреждений и поддержки:

«Пропало посреди дня, в кол-центр не дозвониться. Мы платим немалые деньги, а никакого уведомления о сбое не было. Как жить без интернета и вай-фая?»

Официальная позиция Kcell и Activ

В пресс-службах операторов подтвердили факт сбоя и заявили, что причины уже выясняются.