Kcell и Activ «отключились»: тысячи абонентов остались без связи и интернета в Казахстане

В Казахстане пользователи мобильных операторов Kcell и Activ столкнулись с масштабными проблемами в работе связи и интернета. Более двух часов абоненты не могли ни звонить, ни пользоваться мобильным интернетом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Множество казахстанцев начали жаловаться на сбои в работе операторов в социальных сетях. Абоненты делились своим недовольством и описывали ситуацию:
Потеря интернета и связи:
«Интернет не работает, пропал — и всё, даже связь зачёркнута. Еще и такие бешеные деньги за тариф отдаю...»
Попытки устранить проблему самостоятельно не помогли:
«Все делал: перезагружал телефон, вынимал сим-карту, отключал мобильные данные — сети нет совсем. Всё включено, мобильные данные активны, но связи нет!»
Недовольство отсутствием предупреждений и поддержки:
«Пропало посреди дня, в кол-центр не дозвониться. Мы платим немалые деньги, а никакого уведомления о сбое не было. Как жить без интернета и вай-фая?»
В пресс-службах операторов подтвердили факт сбоя и заявили, что причины уже выясняются.
«К сожалению, в настоящее время часть абонентов может испытывать затруднения с доступом к мобильному интернету. Наши технические специалисты выясняют обстоятельства и приложат все усилия для оперативного решения сложившейся ситуации. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим вас за понимание», — сообщили в компании.
