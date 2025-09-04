18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.09.2025, 18:25

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данные

Новости Казахстана

С 15 сентября 2025 года налоговые органы Казахстана получат официальное право использовать биометрические данные граждан для идентификации. Речь идет о распознавании лиц, отпечатках пальцев и других способах биометрической проверки при работе с информационными системами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Где и как будет применяться биометрия

Изменения в Налоговый кодекс, подписанные президентом страны, позволяют налоговой службе внедрять биометрические технологии во всех процессах налогового администрирования. Это включает:

  • Регистрацию компаний и индивидуальных предпринимателей;

  • Подачу налоговой отчетности онлайн;

  • Проведение проверок и аудитов;

  • Другие виды онлайн-взаимодействия с налогоплательщиками.

Иными словами, биометрическая идентификация станет частью всех ключевых процессов налоговой службы.

Цели нововведения

По словам Министерства финансов, введение биометрии позволит решить сразу несколько задач:

  • Исключить регистрацию компаний на подставных лиц;

  • Предотвратить оформление фиктивных счетов-фактур;

  • Снизить долю теневой экономики в стране.

Таким образом, биометрия станет инструментом борьбы с налоговыми нарушениями и мошенничеством.

Как это скажется на гражданах

Для налогоплательщиков нововведение означает следующее:

  • При входе в личный кабинет на портале налоговой службы может понадобиться подтверждать личность с помощью биометрии;

  • Для некоторых действий и операций также потребуется идентификация по лицу или отпечатку пальца;

  • Технические детали и порядок использования биометрических данных будут утверждены дополнительно.

Иными словами, цифровые сервисы налоговой станут безопаснее, а доступ к ним — более персонализированным и защищенным.

