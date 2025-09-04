С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данные

Қазақ тіліне аудару

С 15 сентября 2025 года налоговые органы Казахстана получат официальное право использовать биометрические данные граждан для идентификации. Речь идет о распознавании лиц, отпечатках пальцев и других способах биометрической проверки при работе с информационными системами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.