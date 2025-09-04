С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данные

С 15 сентября 2025 года налоговые органы Казахстана получат официальное право использовать биометрические данные граждан для идентификации. Речь идет о распознавании лиц, отпечатках пальцев и других способах биометрической проверки при работе с информационными системами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.
Изменения в Налоговый кодекс, подписанные президентом страны, позволяют налоговой службе внедрять биометрические технологии во всех процессах налогового администрирования. Это включает:
Регистрацию компаний и индивидуальных предпринимателей;
Подачу налоговой отчетности онлайн;
Проведение проверок и аудитов;
Другие виды онлайн-взаимодействия с налогоплательщиками.
Иными словами, биометрическая идентификация станет частью всех ключевых процессов налоговой службы.
По словам Министерства финансов, введение биометрии позволит решить сразу несколько задач:
Исключить регистрацию компаний на подставных лиц;
Предотвратить оформление фиктивных счетов-фактур;
Снизить долю теневой экономики в стране.
Таким образом, биометрия станет инструментом борьбы с налоговыми нарушениями и мошенничеством.
Для налогоплательщиков нововведение означает следующее:
При входе в личный кабинет на портале налоговой службы может понадобиться подтверждать личность с помощью биометрии;
Для некоторых действий и операций также потребуется идентификация по лицу или отпечатку пальца;
Технические детали и порядок использования биометрических данных будут утверждены дополнительно.
Иными словами, цифровые сервисы налоговой станут безопаснее, а доступ к ним — более персонализированным и защищенным.
