В Казахстане ужесточают надзор за финансами: какие сделки проверят в первую очередь

В Казахстане планируется ужесточение контроля за финансовым сектором, включая банковские операции, деятельность мобильных операторов и цифровые активы. Цель новых мер — своевременное выявление подозрительных операций и борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Сенатор Бекболат Орынбеков представил законопроект с ключевыми нововведениями:
Запрет на создание банков-ширм — организаций, которые существуют лишь для проведения сомнительных финансовых операций.
Расширение полномочий Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) — ведомство сможет анализировать деятельность некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма.
Включение новых субъектов мониторинга — операторы мобильной связи и корпорация «Правительство для граждан» теперь подпадают под обязательный контроль.
Кроме того, пересматриваются пороговые суммы для контроля операций с:
денежными средствами;
имуществом;
цифровыми активами;
безналичными выигрышами;
движимым имуществом.
Закон вводит новые понятия, которые помогут усилить финансовый контроль:
Финансирование оружия массового уничтожения
Иностранный траст
Скоринговый модуль
Личный кабинет
Также планируется внедрение автоматизированной системы идентификации рисков клиентов, а субъекты мониторинга будут обязаны направлять сообщения о подозрительных операциях. Пересмотрена система оценки рисков отмывания доходов, а также уточнено требование к понятию «безупречная деловая репутация».
Сенатор Султанбек Макежанов подчеркнул особое внимание к цифровым активам и криптовалюте:
Анонимность и быстрые трансграничные переводы создают риски отмывания денег и финансирования терроризма.
Закон предусматривает обязательное информирование АФМ о транзакциях цифровых активов свыше 5 млн тенге.
Мера позволяет выявлять подозрительные операции на ранней стадии и предотвращать финансовое мошенничество.
Сенат уже одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в двух чтениях.
Документ будет направлен на подпись президенту Казахстана и вступит в силу после официального утверждения.
