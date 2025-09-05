18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.09.2025, 19:46

В Казахстане ужесточают надзор за финансами: какие сделки проверят в первую очередь

Новости Казахстана 0 573

В Казахстане планируется ужесточение контроля за финансовым сектором, включая банковские операции, деятельность мобильных операторов и цифровые активы. Цель новых мер — своевременное выявление подозрительных операций и борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новые изменения в законе о противодействии отмыванию доходов

Сенатор Бекболат Орынбеков представил законопроект с ключевыми нововведениями:

  • Запрет на создание банков-ширм — организаций, которые существуют лишь для проведения сомнительных финансовых операций.

  • Расширение полномочий Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) — ведомство сможет анализировать деятельность некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма.

  • Включение новых субъектов мониторинга — операторы мобильной связи и корпорация «Правительство для граждан» теперь подпадают под обязательный контроль.

Кроме того, пересматриваются пороговые суммы для контроля операций с:

  • денежными средствами;

  • имуществом;

  • цифровыми активами;

  • безналичными выигрышами;

  • движимым имуществом.

Новые термины и технологические меры

Закон вводит новые понятия, которые помогут усилить финансовый контроль:

  • Финансирование оружия массового уничтожения

  • Иностранный траст

  • Скоринговый модуль

  • Личный кабинет

Также планируется внедрение автоматизированной системы идентификации рисков клиентов, а субъекты мониторинга будут обязаны направлять сообщения о подозрительных операциях. Пересмотрена система оценки рисков отмывания доходов, а также уточнено требование к понятию «безупречная деловая репутация».

Контроль за цифровыми активами

Сенатор Султанбек Макежанов подчеркнул особое внимание к цифровым активам и криптовалюте:

  • Анонимность и быстрые трансграничные переводы создают риски отмывания денег и финансирования терроризма.

  • Закон предусматривает обязательное информирование АФМ о транзакциях цифровых активов свыше 5 млн тенге.

  • Мера позволяет выявлять подозрительные операции на ранней стадии и предотвращать финансовое мошенничество.

Дальнейшие шаги

Сенат уже одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в двух чтениях.

Документ будет направлен на подпись президенту Казахстана и вступит в силу после официального утверждения.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?