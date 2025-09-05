В Казахстане ужесточают надзор за финансами: какие сделки проверят в первую очередь

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане планируется ужесточение контроля за финансовым сектором, включая банковские операции, деятельность мобильных операторов и цифровые активы. Цель новых мер — своевременное выявление подозрительных операций и борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Новые изменения в законе о противодействии отмыванию доходов

Сенатор Бекболат Орынбеков представил законопроект с ключевыми нововведениями:

Запрет на создание банков-ширм — организаций, которые существуют лишь для проведения сомнительных финансовых операций.

Расширение полномочий Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) — ведомство сможет анализировать деятельность некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма.

Включение новых субъектов мониторинга — операторы мобильной связи и корпорация «Правительство для граждан» теперь подпадают под обязательный контроль.

Кроме того, пересматриваются пороговые суммы для контроля операций с:

денежными средствами;

имуществом;

цифровыми активами;

безналичными выигрышами;

движимым имуществом.

Новые термины и технологические меры

Закон вводит новые понятия, которые помогут усилить финансовый контроль:

Финансирование оружия массового уничтожения

Иностранный траст

Скоринговый модуль

Личный кабинет

Также планируется внедрение автоматизированной системы идентификации рисков клиентов, а субъекты мониторинга будут обязаны направлять сообщения о подозрительных операциях. Пересмотрена система оценки рисков отмывания доходов, а также уточнено требование к понятию «безупречная деловая репутация».

Контроль за цифровыми активами

Сенатор Султанбек Макежанов подчеркнул особое внимание к цифровым активам и криптовалюте:

Анонимность и быстрые трансграничные переводы создают риски отмывания денег и финансирования терроризма .

Закон предусматривает обязательное информирование АФМ о транзакциях цифровых активов свыше 5 млн тенге .

Мера позволяет выявлять подозрительные операции на ранней стадии и предотвращать финансовое мошенничество.

Дальнейшие шаги

Сенат уже одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в двух чтениях.

Документ будет направлен на подпись президенту Казахстана и вступит в силу после официального утверждения.