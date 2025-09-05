Уэльс одержал победу над Казахстаном в отборе к ЧМ-2026

Қазақ тіліне аудару

В пятом туре европейской квалификации чемпионата мира 2026 года сборная Уэльса обыграла команду Казахстана со счётом 1:0. Матч прошёл на «Астана-Арене» в столице Казахстана, главным арбитром встречи был Алехандро Хосе Эрнандес из Испании, сообщает Lada.kz со ссылкой на championat.com.

Фото: championat.com

Единственный гол решает исход встречи

Единственный мяч в матче был забит на 25-й минуте: автором гола стал нападающий Уэльса Киффер Мур. Несмотря на усилия хозяев поля, казахстанской сборной не удалось отыграться.

Турнирная таблица группы J

После пятого тура ситуация в группе J выглядит следующим образом:

Уэльс – 10 очков, лидирует в таблице

Казахстан – 3 очка, занимает четвёртое место

Результат игры серьёзно осложнил положение казахстанской сборной в борьбе за выход в финальную стадию ЧМ-2026.

Следующие матчи команд

Казахстан сыграет на выезде с Бельгией 7 сентября.

Уэльс 9 сентября примет Канаду в товарищеском матче на своём поле.

Матчи следующих туров станут важным испытанием для обеих команд и могут значительно повлиять на расстановку сил в группе.