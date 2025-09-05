Четыре номинала банкнот перестанут действовать в Казахстане: объявлены сроки

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана объявил сроки завершения параллельного обращения старых купюр. Постепенно будут выведены из оборота банкноты номиналом 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Какие банкноты затронут изменения

В Нацбанке напомнили, что в стране уже используются купюры нового образца номиналом 1 000, 2 000 и 10 000 тенге. Для старых вариантов установлены конкретные сроки:

2 000 тенге — до 24 июня 2026 года;

10 000 тенге — до 27 июня 2026 года;

1 000 тенге — до 27 марта 2027 года.

Отдельно отмечено, что банкноты в 5 000 тенге выпуска 2011 года перестанут обращаться раньше остальных — уже с 24 сентября 2025 года.

Что значит «параллельное обращение»

Параллельное обращение — стандартная практика, применяемая центральными банками при выпуске новых серий банкнот. В этот период одновременно действуют и старые, и новые купюры, что позволяет:

сохранить стабильность в финансовой системе;

дать населению время на адаптацию;

обеспечить обновление банкоматов и кассовой техники;

избежать резких скачков и паники на рынке.

Постепенное изъятие старых денег из оборота происходит естественным образом — по мере их износа или возврата в банки.

Условия обмена старых купюр

После завершения параллельного обращения старые банкноты нельзя будет использовать для расчетов, но их можно обменять:

с 25 сентября 2025 года обмен 5 000 тенге старого образца будет осуществляться во всех банках и отделениях «Казпочты» в течение трёх лет;

филиалы Национального банка будут принимать такие купюры бессрочно.

Итог

Таким образом, казахстанцам предстоит постепенно перейти полностью на обновленные банкноты. Плавный процесс замены позволит избежать неудобств и сохранить доверие к национальной валюте.