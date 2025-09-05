Четыре номинала банкнот перестанут действовать в Казахстане: объявлены сроки

Национальный банк Казахстана объявил сроки завершения параллельного обращения старых купюр. Постепенно будут выведены из оборота банкноты номиналом 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В Нацбанке напомнили, что в стране уже используются купюры нового образца номиналом 1 000, 2 000 и 10 000 тенге. Для старых вариантов установлены конкретные сроки:
2 000 тенге — до 24 июня 2026 года;
10 000 тенге — до 27 июня 2026 года;
1 000 тенге — до 27 марта 2027 года.
Отдельно отмечено, что банкноты в 5 000 тенге выпуска 2011 года перестанут обращаться раньше остальных — уже с 24 сентября 2025 года.
Параллельное обращение — стандартная практика, применяемая центральными банками при выпуске новых серий банкнот. В этот период одновременно действуют и старые, и новые купюры, что позволяет:
сохранить стабильность в финансовой системе;
дать населению время на адаптацию;
обеспечить обновление банкоматов и кассовой техники;
избежать резких скачков и паники на рынке.
Постепенное изъятие старых денег из оборота происходит естественным образом — по мере их износа или возврата в банки.
После завершения параллельного обращения старые банкноты нельзя будет использовать для расчетов, но их можно обменять:
с 25 сентября 2025 года обмен 5 000 тенге старого образца будет осуществляться во всех банках и отделениях «Казпочты» в течение трёх лет;
филиалы Национального банка будут принимать такие купюры бессрочно.
Таким образом, казахстанцам предстоит постепенно перейти полностью на обновленные банкноты. Плавный процесс замены позволит избежать неудобств и сохранить доверие к национальной валюте.
