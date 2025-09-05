18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 06:45

Четыре номинала банкнот перестанут действовать в Казахстане: объявлены сроки

Новости Казахстана 0 8 404

Национальный банк Казахстана объявил сроки завершения параллельного обращения старых купюр. Постепенно будут выведены из оборота банкноты номиналом 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Какие банкноты затронут изменения

В Нацбанке напомнили, что в стране уже используются купюры нового образца номиналом 1 000, 2 000 и 10 000 тенге. Для старых вариантов установлены конкретные сроки:

  • 2 000 тенге — до 24 июня 2026 года;

  • 10 000 тенге — до 27 июня 2026 года;

  • 1 000 тенге — до 27 марта 2027 года.

Отдельно отмечено, что банкноты в 5 000 тенге выпуска 2011 года перестанут обращаться раньше остальных — уже с 24 сентября 2025 года.

Что значит «параллельное обращение»

Параллельное обращение — стандартная практика, применяемая центральными банками при выпуске новых серий банкнот. В этот период одновременно действуют и старые, и новые купюры, что позволяет:

  • сохранить стабильность в финансовой системе;

  • дать населению время на адаптацию;

  • обеспечить обновление банкоматов и кассовой техники;

  • избежать резких скачков и паники на рынке.

Постепенное изъятие старых денег из оборота происходит естественным образом — по мере их износа или возврата в банки.

Условия обмена старых купюр

После завершения параллельного обращения старые банкноты нельзя будет использовать для расчетов, но их можно обменять:

  • с 25 сентября 2025 года обмен 5 000 тенге старого образца будет осуществляться во всех банках и отделениях «Казпочты» в течение трёх лет;

  • филиалы Национального банка будут принимать такие купюры бессрочно.

Итог

Таким образом, казахстанцам предстоит постепенно перейти полностью на обновленные банкноты. Плавный процесс замены позволит избежать неудобств и сохранить доверие к национальной валюте.

16
37
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?