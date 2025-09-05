18+
05.09.2025, 07:08

Почему туристам в Казахстане отказывают в продаже бензина АИ-95

Новости Казахстана 0 424

Многие автомобилисты из соседних стран приезжают в Казахстан не только ради отдыха и экскурсий, но и для того, чтобы заправиться. Топливо здесь традиционно дешевле, чем, например, в России, и этим активно пользуются иностранные водители. Однако в августе 2025 года туристов ждал неприятный сюрприз — им стали отказывать в покупке бензина марки АИ-95, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: memory_stockphoto
Фото: memory_stockphoto

Дефицит топлива как главная причина

Причина вовсе не в жадности или нежелании обслуживать приезжих. Как сообщили власти, с августа в ряде регионов Казахстана возник ощутимый дефицит топлива, особенно сильно — в Северо-Казахстанской области. Ограничения затронули даже крупные автозаправочные сети, где привычно обслуживалось большинство водителей.

Приоритет — для местных жителей

Чтобы избежать перебоев внутри страны, продажа АИ-95 регулируется через систему талонов. Казахстанцам необходимо заранее приобретать такие талоны, что гарантирует им возможность заправки. Иностранные водители такой опции не имеют, поэтому им просто отказывают в отпуске этого вида топлива.

Закон не оставляет места исключениям

Сотрудники АЗС не могут нарушать установленные правила — даже если речь идет о туристах. Законодательство не предусматривает для них отдельной схемы, а потому операторы обязаны отпускать лишь разрешенные виды топлива.

Альтернатива для путешественников

Туристам предлагают заправляться бензином других марок, которые доступны без ограничений. Это может создать неудобства для владельцев автомобилей, рассчитанных именно на АИ-95, но выхода в сложившейся ситуации пока нет.

Перспективы ситуации

Власти уверяют, что дефицит носит временный и контролируемый характер. Со временем поставки стабилизируются, и талоны на АИ-95 могут уйти в прошлое. Пока же ограничения сохраняются до нового распоряжения.

0
0
1
