Почему туристам в Казахстане отказывают в продаже бензина АИ-95

Многие автомобилисты из соседних стран приезжают в Казахстан не только ради отдыха и экскурсий, но и для того, чтобы заправиться. Топливо здесь традиционно дешевле, чем, например, в России, и этим активно пользуются иностранные водители. Однако в августе 2025 года туристов ждал неприятный сюрприз — им стали отказывать в покупке бензина марки АИ-95, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Причина вовсе не в жадности или нежелании обслуживать приезжих. Как сообщили власти, с августа в ряде регионов Казахстана возник ощутимый дефицит топлива, особенно сильно — в Северо-Казахстанской области. Ограничения затронули даже крупные автозаправочные сети, где привычно обслуживалось большинство водителей.
Чтобы избежать перебоев внутри страны, продажа АИ-95 регулируется через систему талонов. Казахстанцам необходимо заранее приобретать такие талоны, что гарантирует им возможность заправки. Иностранные водители такой опции не имеют, поэтому им просто отказывают в отпуске этого вида топлива.
Сотрудники АЗС не могут нарушать установленные правила — даже если речь идет о туристах. Законодательство не предусматривает для них отдельной схемы, а потому операторы обязаны отпускать лишь разрешенные виды топлива.
Туристам предлагают заправляться бензином других марок, которые доступны без ограничений. Это может создать неудобства для владельцев автомобилей, рассчитанных именно на АИ-95, но выхода в сложившейся ситуации пока нет.
Власти уверяют, что дефицит носит временный и контролируемый характер. Со временем поставки стабилизируются, и талоны на АИ-95 могут уйти в прошлое. Пока же ограничения сохраняются до нового распоряжения.
