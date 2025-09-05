В центре Сызганова уволился врач, замешанный в вымогательстве у казахстанской актрисы

Қазақ тіліне аудару

Глава Минздрава Акмарал Альназарова высказалась по поводу скандала, разгоревшегося вокруг алматинского центра имени Сызганова. Поводом стало заявление актрисы и продюсера Айнур Ильясовой, которая публично обвинила одного из работников учреждения в вымогательстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: Shutterstock

Обвинения со стороны актрисы

Айнур Ильясова, известная по фильмам «Келинка Сабина», «Побег из аула» и ряду популярных сериалов, рассказала, что после операции её матери анестезиолог центра начал требовать деньги.

По словам актрисы, врач использовал номер телефона для экстренной связи и писал ей с просьбой о переводе средств.

Когда Ильясова обратилась к руководству клиники с жалобой, медик якобы пришёл к её матери в палату и потребовал, чтобы пациентка «успокоила дочь».

Актриса назвала это давлением на больного человека, находящегося в тяжёлом состоянии.

Позиция клиники

В центре Сызганова провели внутреннюю проверку.

Комплаенс-офицер не выявил признаков коррупционного правонарушения.

Этическая комиссия сочла действия врача нарушением профессиональных норм и рекомендовала дисциплинарное взыскание в виде выговора.

Других нарушений со стороны медицинского персонала выявлено не было.

Комментарий Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что расследование действительно проводилось.

По его итогам врач-анестезиолог был признан виновным в дисциплинарном проступке, но не в коррупции.

Сам специалист подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено 22 августа 2025 года.

Кроме того, в центре организовали профилактические беседы с коллективом о необходимости строгого соблюдения медицинской этики.

Значение центра Сызганова

Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова — ведущая клиника Казахстана, основанная в 1945 году. Здесь выполняют сложнейшие операции в области кардиохирургии, трансплантологии, онкохирургии и эндоскопии. Центр также является научной и образовательной базой для подготовки хирургов страны.