18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 08:40

За закрытым лицом теперь пристально следят камеры и полиция в Казахстане

Новости Казахстана 0 447

В Казахстане полиция напомнила гражданам о вступивших в силу правилах, касающихся ношения одежды и предметов, скрывающих лицо в общественных местах. Закон действует с 12 июля 2025 года и направлен на обеспечение безопасности и упрощение идентификации людей, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik
Фото: freepik

Что подпадает под запрет

Согласно изменениям в законодательстве, запрещается использование предметов и одежды, полностью скрывающих лицо и затрудняющих распознавание личности, в том числе при помощи камер видеонаблюдения.

Под запрет попадают:

  • балаклавы;

  • немедицинские маски;

  • никабы;

  • любые аксессуары, мешающие идентификации.

Когда закрывать лицо можно

Закон предусматривает ряд исключений, при которых использование одежды или предметов, прикрывающих лицо, разрешено. К ним относятся:

  • медицинские показания;

  • защита от неблагоприятных погодных условий;

  • выполнение служебных обязанностей;

  • обеспечение гражданской защиты;

  • участие в спортивных, культурных и массовых мероприятиях.

При этом подчеркивается, что религиозная одежда, не закрывающая лицо, например хиджаб, шейла, химар или аль-амира, не подпадает под действие запрета.

Зачем введены ограничения

В полиции отметили, что новые меры связаны исключительно с задачами общественной безопасности и порядка. Запрет не ограничивает права граждан и не нарушает свободу вероисповедания.

«Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка. Они не нарушают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания», – подчеркнули в ведомстве.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?