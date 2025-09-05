За закрытым лицом теперь пристально следят камеры и полиция в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане полиция напомнила гражданам о вступивших в силу правилах, касающихся ношения одежды и предметов, скрывающих лицо в общественных местах. Закон действует с 12 июля 2025 года и направлен на обеспечение безопасности и упрощение идентификации людей, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Что подпадает под запрет

Согласно изменениям в законодательстве, запрещается использование предметов и одежды, полностью скрывающих лицо и затрудняющих распознавание личности, в том числе при помощи камер видеонаблюдения.

Под запрет попадают:

балаклавы;

немедицинские маски;

никабы;

любые аксессуары, мешающие идентификации.

Когда закрывать лицо можно

Закон предусматривает ряд исключений, при которых использование одежды или предметов, прикрывающих лицо, разрешено. К ним относятся:

медицинские показания;

защита от неблагоприятных погодных условий;

выполнение служебных обязанностей;

обеспечение гражданской защиты;

участие в спортивных, культурных и массовых мероприятиях.

При этом подчеркивается, что религиозная одежда, не закрывающая лицо, например хиджаб, шейла, химар или аль-амира, не подпадает под действие запрета.

Зачем введены ограничения

В полиции отметили, что новые меры связаны исключительно с задачами общественной безопасности и порядка. Запрет не ограничивает права граждан и не нарушает свободу вероисповедания.