За закрытым лицом теперь пристально следят камеры и полиция в Казахстане

В Казахстане полиция напомнила гражданам о вступивших в силу правилах, касающихся ношения одежды и предметов, скрывающих лицо в общественных местах. Закон действует с 12 июля 2025 года и направлен на обеспечение безопасности и упрощение идентификации людей, сообщает Lada.kz.
Согласно изменениям в законодательстве, запрещается использование предметов и одежды, полностью скрывающих лицо и затрудняющих распознавание личности, в том числе при помощи камер видеонаблюдения.
Под запрет попадают:
балаклавы;
немедицинские маски;
никабы;
любые аксессуары, мешающие идентификации.
Закон предусматривает ряд исключений, при которых использование одежды или предметов, прикрывающих лицо, разрешено. К ним относятся:
медицинские показания;
защита от неблагоприятных погодных условий;
выполнение служебных обязанностей;
обеспечение гражданской защиты;
участие в спортивных, культурных и массовых мероприятиях.
При этом подчеркивается, что религиозная одежда, не закрывающая лицо, например хиджаб, шейла, химар или аль-амира, не подпадает под действие запрета.
В полиции отметили, что новые меры связаны исключительно с задачами общественной безопасности и порядка. Запрет не ограничивает права граждан и не нарушает свободу вероисповедания.
«Меры направлены исключительно на обеспечение безопасности и общественного порядка. Они не нарушают права и свободы граждан, включая свободу вероисповедания», – подчеркнули в ведомстве.
