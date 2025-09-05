Пенсии, пособия и соцвыплаты: что означает SMS от 1414 и как действовать казахстанцам

С начала 2025 года в Казахстане заработала Цифровая карта семьи (ЦКС) — единый инструмент, позволяющий гражданам получать социальные выплаты без подачи заявлений. По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), уже 349,7 тыс. человек получили SMS-уведомления, а более 200 тыс. казахстанцев воспользовались возможностью оформить выплаты в проактивном режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Если у гражданина появляется право на пособие или социальную выплату, ему приходит сообщение от контакт-центра 1414.
Для подтверждения необходимо ответить согласием на SMS.
После этого назначение пособия происходит автоматически, а деньги зачисляются на банковский счет получателя.
В ведомстве подчеркнули: отвечать нужно только на сообщения, поступающие от номера 1414, чтобы исключить риск мошенничества. По всем вопросам можно обратиться в call-центр, звонки на который бесплатные.
ЦКС формируется на базе государственных информационных систем и уже содержит данные о 20,2 млн граждан и 6,2 млн семей. Главная цель проекта — обеспечить равный доступ к мерам господдержки и исключить необходимость в бюрократических процедурах.
Согласно Социальному кодексу, ЦКС является не только инструментом для реализации текущих выплат, но и механизмом для формирования долгосрочной социальной политики. Система также выполняет функцию «электронного уведомителя», информируя граждан об их социальных правах.
Благодаря проактивному формату без заявлений доступно получение 11 видов выплат и пособий:
социальная выплата при утрате трудоспособности;
выплата при потере работы;
пособие или выплата в случае потери кормильца;
пособия по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет;
пособие родителям или опекунам детей с инвалидностью;
пособие по инвалидности;
выплаты многодетным семьям;
пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;
адресная социальная помощь;
единовременная выплата на погребение.
Кроме социальных пособий, система ЦКС автоматически уведомляет граждан о:
праве на получение пенсионных выплат;
сроках действия статуса «қандас»;
доступных мерах занятости для безработных.
Комментарии0 комментарий(ев)