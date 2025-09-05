18+
05.09.2025, 09:43

Пенсии, пособия и соцвыплаты: что означает SMS от 1414 и как действовать казахстанцам

Новости Казахстана 0 395

С начала 2025 года в Казахстане заработала Цифровая карта семьи (ЦКС) — единый инструмент, позволяющий гражданам получать социальные выплаты без подачи заявлений. По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), уже 349,7 тыс. человек получили SMS-уведомления, а более 200 тыс. казахстанцев воспользовались возможностью оформить выплаты в проактивном режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: nalog.gov.ru
Как работает SMS-уведомление

  • Если у гражданина появляется право на пособие или социальную выплату, ему приходит сообщение от контакт-центра 1414.

  • Для подтверждения необходимо ответить согласием на SMS.

  • После этого назначение пособия происходит автоматически, а деньги зачисляются на банковский счет получателя.

В ведомстве подчеркнули: отвечать нужно только на сообщения, поступающие от номера 1414, чтобы исключить риск мошенничества. По всем вопросам можно обратиться в call-центр, звонки на который бесплатные.

Что включает в себя Цифровая карта семьи

ЦКС формируется на базе государственных информационных систем и уже содержит данные о 20,2 млн граждан и 6,2 млн семей. Главная цель проекта — обеспечить равный доступ к мерам господдержки и исключить необходимость в бюрократических процедурах.

Согласно Социальному кодексу, ЦКС является не только инструментом для реализации текущих выплат, но и механизмом для формирования долгосрочной социальной политики. Система также выполняет функцию «электронного уведомителя», информируя граждан об их социальных правах.

Какие пособия и выплаты можно оформить через ЦКС

Благодаря проактивному формату без заявлений доступно получение 11 видов выплат и пособий:

  • социальная выплата при утрате трудоспособности;

  • выплата при потере работы;

  • пособие или выплата в случае потери кормильца;

  • пособия по рождению ребенка и уходу за ним до полутора лет;

  • пособие родителям или опекунам детей с инвалидностью;

  • пособие по инвалидности;

  • выплаты многодетным семьям;

  • пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»;

  • адресная социальная помощь;

  • единовременная выплата на погребение.

Дополнительные возможности

Кроме социальных пособий, система ЦКС автоматически уведомляет граждан о:

  • праве на получение пенсионных выплат;

  • сроках действия статуса «қандас»;

  • доступных мерах занятости для безработных.

0
0
1
