В Казахстане новорожденных будут делить по категориям риска: что изменится для родителей

С 4 сентября в Казахстане вступили в силу обновленные стандарты оказания неонатальной помощи. Теперь при выписке из роддома младенцев будут распределять по категориям риска, чтобы выстраивать для них индивидуальное медицинское сопровождение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Все дети будут оцениваться врачами при выписке, однако только те, у кого выявлены проблемы или факторы риска, попадут в специальные группы.
К этой категории отнесут малышей:
родившихся с весом менее 1000 граммов или при сроке беременности менее 28 недель;
имеющих врожденные пороки развития или поражения различных систем организма;
появившихся на свет у матерей с социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ, гепатит, цирроз печени и др.);
страдающих анемией недоношенных или ретинопатией;
рожденных от родителей с высоким риском заражения ВИЧ;
чьи матери имеют положительные анализы на инфекции, передающиеся половым путем;
чьи матери перенесли послеродовую депрессию.
Сюда войдут:
недоношенные дети весом 1000–1500 граммов или родившиеся до 33-й недели беременности;
младенцы после многоплодной беременности;
дети с родовыми травмами.
К этой категории причислят малышей:
родившихся с весом 1500–2500 граммов;
имеющих риск развития гнойно-септических заболеваний;
перенесших неонатальную желтуху без необходимости фототерапии;
с избыточной массой тела.
После выписки все данные о состоянии здоровья ребенка будут переданы в поликлинику по месту жительства. Здесь с семьями будут работать мультидисциплинарные команды, включающие педиатра, невролога, участкового врача, патронажную медсестру, психолога и социального работника.
По словам директора Республиканского центра ПМСП Айгуль Касымовой, новый стандарт позволяет отказаться от универсальной схемы наблюдения. Теперь за детьми из групп риска будут следить индивидуально:
высокий риск предполагает частые визиты специалистов на дом, регулярный контроль анализов и динамики развития;
умеренный риск требует повышенного внимания, чтобы не допустить ухудшения состояния;
низкий риск подразумевает стандартное наблюдение, но с учетом особенностей здоровья малыша.
Рост числа детей с особыми потребностями в стране показывает необходимость раннего выявления рисков. По данным Бюро национальной статистики:
в 2022 году в Казахстане проживало 103,8 тыс. детей с особыми потребностями;
в 2023 году — уже 109,4 тыс.;
к 2024 году их число достигло 114,7 тыс.
Введение новой системы позволит своевременно выявлять проблемы у младенцев и корректировать подход к их развитию, снижая риск осложнений в будущем.
