05.09.2025, 10:04

В Казахстане новорожденных будут делить по категориям риска: что изменится для родителей

Новости Казахстана

С 4 сентября в Казахстане вступили в силу обновленные стандарты оказания неонатальной помощи. Теперь при выписке из роддома младенцев будут распределять по категориям риска, чтобы выстраивать для них индивидуальное медицинское сопровождение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

©REUTERS
©REUTERS

Новая система классификации

Все дети будут оцениваться врачами при выписке, однако только те, у кого выявлены проблемы или факторы риска, попадут в специальные группы.

Высокий риск

К этой категории отнесут малышей:

  • родившихся с весом менее 1000 граммов или при сроке беременности менее 28 недель;

  • имеющих врожденные пороки развития или поражения различных систем организма;

  • появившихся на свет у матерей с социально значимыми заболеваниями (туберкулез, ВИЧ, гепатит, цирроз печени и др.);

  • страдающих анемией недоношенных или ретинопатией;

  • рожденных от родителей с высоким риском заражения ВИЧ;

  • чьи матери имеют положительные анализы на инфекции, передающиеся половым путем;

  • чьи матери перенесли послеродовую депрессию.

Умеренный риск

Сюда войдут:

  • недоношенные дети весом 1000–1500 граммов или родившиеся до 33-й недели беременности;

  • младенцы после многоплодной беременности;

  • дети с родовыми травмами.

Низкий риск

К этой категории причислят малышей:

  • родившихся с весом 1500–2500 граммов;

  • имеющих риск развития гнойно-септических заболеваний;

  • перенесших неонатальную желтуху без необходимости фототерапии;

  • с избыточной массой тела.

Индивидуальный подход в поликлиниках

После выписки все данные о состоянии здоровья ребенка будут переданы в поликлинику по месту жительства. Здесь с семьями будут работать мультидисциплинарные команды, включающие педиатра, невролога, участкового врача, патронажную медсестру, психолога и социального работника.

По словам директора Республиканского центра ПМСП Айгуль Касымовой, новый стандарт позволяет отказаться от универсальной схемы наблюдения. Теперь за детьми из групп риска будут следить индивидуально:

  • высокий риск предполагает частые визиты специалистов на дом, регулярный контроль анализов и динамики развития;

  • умеренный риск требует повышенного внимания, чтобы не допустить ухудшения состояния;

  • низкий риск подразумевает стандартное наблюдение, но с учетом особенностей здоровья малыша.

Почему это важно

Рост числа детей с особыми потребностями в стране показывает необходимость раннего выявления рисков. По данным Бюро национальной статистики:

  • в 2022 году в Казахстане проживало 103,8 тыс. детей с особыми потребностями;

  • в 2023 году — уже 109,4 тыс.;

  • к 2024 году их число достигло 114,7 тыс.

Введение новой системы позволит своевременно выявлять проблемы у младенцев и корректировать подход к их развитию, снижая риск осложнений в будущем.

