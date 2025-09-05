18+
05.09.2025, 10:20

Крушение самолета в Казахстане: в МИД РФ рассказали правду о выплатах семьям погибших в авиакатастрофе

Новости Казахстана

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о якобы отказах в страховых выплатах после трагедии с самолетом азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшим крушение в декабре 2024 года вблизи Актау, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

 

© AP Photo / Акимат Мангистауской области
© AP Photo / Акимат Мангистауской области

«Циничный вброс, рассчитанный на эмоции»

В МИД РФ заявили, что распространённая информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.

«Мы имеем дело с очередным спекулирующим на трагедии вбросом в уже знакомом циничном стиле, рассчитанным на эмоциональную реакцию аудитории», — подчеркнули в ведомстве.

Российские дипломаты отметили, что подобные публикации искажают факты и наносят моральный вред родственникам жертв катастрофы.

Фактическая ситуация с выплатами

По официальным данным, компенсации и страховые выплаты уже были произведены в значительном объёме.

  • Авиакомпания AZAL получила возмещение за утраченный самолёт в полном объёме — 1,003 млрд рублей.

  • Выплаты пассажирам и семьям погибших составили 358,4 млн рублей.

  • Граждане России: полностью завершены компенсации по 7 из 15 пострадавших.

  • Граждане Азербайджана: выплаты осуществлены по 35 из 38 случаев.

  • Граждане Кыргызстана: все трое получили возмещение.

  • Граждане Казахстана: завершены выплаты по 1 из 6.

Работа по согласованию окончательных сумм продолжается, чтобы обеспечить полный охват всех пострадавших и семей погибших.

Ход расследования

Напомним, катастрофа самолета AZAL произошла в декабре 2024 года неподалёку от Актау. На борту находились граждане нескольких стран. Причины трагедии до сих пор выясняются, следствие продолжается.

Российская сторона заверила, что процесс страховых выплат идёт в установленном порядке и будет доведён до конца.

