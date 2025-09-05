Сулейменов: пенсионные деньги ЕНПФ должны перейти в частное управление

Қазақ тіліне аудару

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил о готовности постепенно передавать значительную часть активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в частные управляющие компании. Такое заявление он сделал в рамках форума Astana Finance Days , сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

«Частное управление — путь будущего»

По словам главы Нацбанка, в распоряжении пенсионного фонда аккумулированы значительные ликвидные средства, которыми сейчас управляет регулятор. Управление активами ведет профессиональная команда с большим опытом, однако, по мнению Сулейменова, перспективным направлением является перевод фонда в сферу частного управления.

«Мы хотим, чтобы пенсионный фонд максимально переходил в частное управление. Но будем действовать осторожно и под жестким надзором», — подчеркнул он.

Иностранные игроки и вопрос доверия

Отвечая на вопрос о привлечении международных компаний для управления пенсионными деньгами, Сулейменов отметил, что это возможно, однако тема требует особой осторожности.

Он напомнил о негативном опыте 2013 года, когда управление пенсионными активами сопровождалось нарушениями и вызвало недоверие у граждан.

«Для людей, переживших 90-е и период перестройки, пенсионные деньги — крайне чувствительная тема. Этот опыт непросто забыть», — пояснил глава Нацбанка.

При этом он добавил, что участие глобальных, известных брендов в управлении может укрепить доверие к системе.

Внутренние и внешние менеджеры

Сулейменов подчеркнул, что в Казахстане уже сформированы сильные внутренние управляющие компании. При этом международные игроки также смогут работать успешно, если будут привлечены.

«Система надежная и стабильная. Важно сначала отработать все процессы на внутреннем уровне, а затем уже расширять участие иностранных управляющих», — резюмировал он.

Контекст

Ранее профессиональные участники рынка неоднократно предлагали расширить участие частных управляющих компаний в управлении пенсионными активами. По их данным, доходность частных фондов зачастую превышает показатели ЕНПФ.