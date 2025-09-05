Чёрное золото Казахстана: Токаев обозначил приоритеты нефтегазовой отрасли

Қазақ тіліне аудару

5 сентября 2025 года в Акорде состоялась торжественная церемония, на которой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поздравления сотрудникам нефтегазовой сферы. Глава государства отметил стратегическую значимость отрасли для экономики страны, сообщает Lada.kz.

Фото: Акорда

Нефть как стратегический ресурс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нефтегазовая отрасль остаётся ключевой составляющей экономики страны. Несмотря на глобальные тренды по переходу к «зелёной» энергетике, нефть и газ ещё долгие годы будут определять финансовую устойчивость республики.

Развитие добычи и переработки

Глава государства отметил, что Казахстан намерен не только увеличивать объёмы добычи углеводородов, но и усиливать перерабатывающий сектор.

Основные направления:

модернизация действующих НПЗ и строительство новых мощностей;

углублённая переработка сырья для увеличения добавленной стоимости;

развитие нефтехимии как одного из драйверов несырьевого экспорта.

Транзит и международное сотрудничество

Токаев выделил стратегическую важность маршрутов экспорта нефти. Казахстан продолжит диверсифицировать поставки, чтобы снизить зависимость от ограниченного числа направлений. В планах:

расширение сотрудничества с Каспийскими государствами;

укрепление позиций на азиатских и европейских рынках;

развитие трубопроводной и портовой инфраструктуры.

Баланс между энергетикой и экополитикой

Президент обратил внимание на необходимость сочетания интересов нефтегазового сектора и экологической безопасности. Казахстан, по его словам, должен:

внедрять технологии снижения углеродного следа;

соблюдать международные климатические обязательства;

создавать условия для плавного перехода к альтернативным источникам энергии.

Будущее отрасли

По оценке Токаева, нефтегазовая сфера должна стать не только источником доходов бюджета, но и стимулом для модернизации экономики. Основная цель — превратить «чёрное золото» в долгосрочный ресурс развития, а не зависимость.