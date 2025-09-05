Новый газовый контракт с Россией: Скляр подписал соглашение с «Газпромом»

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заключил новое соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, направленное на увеличение поставок российского газа в страну в 2025 и 2026 годах, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
По информации пресс-службы правительства Казахстана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание уделялось:
вопросам поставок и транзита газа;
переработке и транспортировке углеводородного сырья;
расширению инфраструктурного взаимодействия между странами.
В правительстве Казахстана отметили, что особое внимание на переговорах уделялось укреплению энергетической безопасности через долгосрочное партнерство с «Газпромом».
Роман Скляр подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с российской компанией, отметив необходимость координации усилий для стабильного развития энергетических рынков Центральной Азии и евразийского региона.
Пресс-служба «Газпрома» подтвердила заключение нового документа, направленного на увеличение поставок российского газа в Казахстан на ближайшие два года.
«Документ подписан в рамках рабочей встречи. Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа», — говорится в сообщении компании. Детали соглашения пока не разглашаются.
