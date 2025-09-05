Новый газовый контракт с Россией: Скляр подписал соглашение с «Газпромом»

Қазақ тіліне аудару

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заключил новое соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, направленное на увеличение поставок российского газа в страну в 2025 и 2026 годах, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Темы переговоров: поставки, транзит и переработка

По информации пресс-службы правительства Казахстана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание уделялось:

вопросам поставок и транзита газа;

переработке и транспортировке углеводородного сырья;

расширению инфраструктурного взаимодействия между странами.

Энергетическая безопасность и стратегическое партнерство

В правительстве Казахстана отметили, что особое внимание на переговорах уделялось укреплению энергетической безопасности через долгосрочное партнерство с «Газпромом».

Роман Скляр подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с российской компанией, отметив необходимость координации усилий для стабильного развития энергетических рынков Центральной Азии и евразийского региона.

Подписание соглашения о поставках газа

Пресс-служба «Газпрома» подтвердила заключение нового документа, направленного на увеличение поставок российского газа в Казахстан на ближайшие два года.

«Документ подписан в рамках рабочей встречи. Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа», — говорится в сообщении компании. Детали соглашения пока не разглашаются.

