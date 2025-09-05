18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 13:11

Новый газовый контракт с Россией: Скляр подписал соглашение с «Газпромом»

Новости Казахстана 0 494

Первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр заключил новое соглашение с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, направленное на увеличение поставок российского газа в страну в 2025 и 2026 годах, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

© Photo : Пресс-служба правительства Казахстана
© Photo : Пресс-служба правительства Казахстана

Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Темы переговоров: поставки, транзит и переработка

По информации пресс-службы правительства Казахстана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание уделялось:

  • вопросам поставок и транзита газа;

  • переработке и транспортировке углеводородного сырья;

  • расширению инфраструктурного взаимодействия между странами.

Энергетическая безопасность и стратегическое партнерство

В правительстве Казахстана отметили, что особое внимание на переговорах уделялось укреплению энергетической безопасности через долгосрочное партнерство с «Газпромом».

Роман Скляр подчеркнул стратегическую значимость сотрудничества с российской компанией, отметив необходимость координации усилий для стабильного развития энергетических рынков Центральной Азии и евразийского региона.

Подписание соглашения о поставках газа

Пресс-служба «Газпрома» подтвердила заключение нового документа, направленного на увеличение поставок российского газа в Казахстан на ближайшие два года.

«Документ подписан в рамках рабочей встречи. Стороны обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа», — говорится в сообщении компании. Детали соглашения пока не разглашаются.

Если хотите, я могу сделать ещё более «живой» рерайт, где факты переплетены с аналитическим контекстом о значении соглашения для энергетики Казахстана и региона. Это сделает текст более увлекательным для читателя. Хотите, чтобы я так сделал?

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Понятно одно, что это помощь для России. Надеюсь что скляр в ближайшее время найдёт своё место на нарах.
05.09.2025, 11:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?