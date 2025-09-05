18+
05.09.2025, 14:05

«Таймер жизни»: после истечения срока — эвтаназия. Новые правила содержания животных в Казахстане

Новости Казахстана 0 514

В стране готовятся внести изменения в закон об обращении с животными. Одним из ключевых нововведений станет введение так называемого «таймера» для бездомных питомцев: уличных собак и кошек будут содержать в приютах не более пяти дней, а домашних животных, оказавшихся без присмотра — до 60 дней. Если за этот срок они не найдут хозяев, предусмотрена эвтаназия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причины пересмотра правил

По информации Министерства экологии, нынешняя практика ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск) не принесла ожидаемого результата. Несмотря на проведённые меры, животные продолжают сбиваться в стаи, проявляют агрессию и нередко представляют угрозу для населения. Ведомство подчёркивает, что цель новых правил — защита граждан и установление цивилизованных стандартов обращения с животными.

Ключевые изменения в законопроекте

Помимо введения «таймера содержания», поправки включают ряд других новшеств:

  • обязательное чипирование собак и кошек как основной способ их учёта и идентификации;

  • ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными, в том числе штрафы до 500 МРП и ответственность за самовыгул;

  • регулирование разведения и продажи животных — заниматься этим можно будет только при официальной регистрации;

  • введение запретных перечней — уполномоченный орган получит право определять виды животных, содержание и разведение которых будет недопустимо.

В министерстве подчёркивают: эвтаназия станет последней мерой, а основной упор сделан на безопасность общества и повышение ответственности владельцев.

Общественная реакция

Предлагаемые изменения вызвали неоднозначный отклик. В интернете уже появилась петиция против норм, позволяющих умерщвлять животных по истечении установленного срока. Авторы документа считают, что подобные меры противоречат принципам гуманного отношения и фактически закрепляют массовое уничтожение животных.

Зоозащитники настаивают: государству необходимо не ограничивать жизнь животных «таймером», а инвестировать в системные меры — строительство приютов, обязательное чипирование, контроль за разведением и продажей, а также воспитание ответственности у владельцев.

Позиция президента

Президент Касым-Жомарт Токаев ещё весной 2023 года акцентировал внимание на том, что подход к решению проблемы бездомных животных необходимо пересмотреть. Он отмечал: забота о животных не должна становиться угрозой для людей, и в особенности — для детей.

0
5
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"подобные меры противоречат принципам гуманного отношения и фактически закрепляют массовое уничтожение животных."-----Однажды Китай уничтожил всех воробьёв и получил нашествие саранчи! Нас похоже ожидает нашествие крыс и прочей заразы!
05.09.2025, 11:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

