Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.09.2025, 14:58

Проводить техосмотр автомобиля раз в три года предложили в Казахстане

Новости Казахстана 0 418

Депутаты партии «Аманат» выступили с инициативой изменить периодичность обязательного технического осмотра автомобилей в Казахстане. Они обратились с соответствующим предложением к первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, отметив, что ежегодная проверка давно превратилась в формальность и не оказывает значимого влияния на безопасность на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: express.co.uk
Фото: express.co.uk

ДТП в Казахстане: поломки авто — редкая причина

Согласно статистике МВД РК, в 2025 году в стране зарегистрировано около 12 тысяч дорожно-транспортных происшествий, однако лишь четыре из них произошли из-за технической неисправности автомобилей. Для сравнения, в 2024 году из 31 тысячи аварий только 17 были связаны с поломками машин.

Депутаты подчеркнули, что основной причиной аварий остаются нарушения правил водителями и плохое состояние дорожного покрытия, а не неисправности транспортных средств.

Масштабы техосмотра и доход операторов

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается 6,2 млн автомобилей, из которых 4,9 млн обязаны проходить техосмотр. В 2024 году проверку прошли 3,5 млн машин, а за первый квартал 2025 года — 1,5 млн.

Средняя стоимость услуги составляет около 5 тысяч тенге, что позволяет операторам техосмотра получать ежегодный доход порядка 17 млрд тенге. При этом в работе центров регулярно выявляются нарушения: в 2024 году было зафиксировано 283 нарушения, за которые техосмотрщиков оштрафовали на 8 млн тенге. С начала 2025 года составлено ещё 105 протоколов, а штрафы достигли 2,6 млн тенге.

Проблемы системы техосмотра

Депутаты отмечают, что нынешняя система непрозрачна и часто работает не в интересах граждан. Миллионы казахстанцев вынуждены проходить техосмотр, который по сути превращается в оплату за бумагу с печатью. Особенно тяжело это даётся жителям отдалённых районов, которым приходится преодолевать сотни километров ради формальной проверки.

Предложение депутатов

В качестве решения проблемы депутаты предложили:

  • Проводить техосмотр личных автомобилей, не используемых в коммерческих целях, один раз в три года.

  • Совместно с правоохранительными органами проверять центры техосмотра и требовать повторного подтверждения их лицензий.

Инициатива направлена на упрощение процедуры для водителей и повышение прозрачности работы операторов техосмотра.

1
0
0
