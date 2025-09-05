18+
05.09.2025, 15:53

Цены на мясо в Казахстане зашкаливают: баранина и говядина вне досягаемости

Новости Казахстана 0 611

Жители Казахстана традиционно любят мясо, но растущие цены заставляют многих пересмотреть свои привычки. Между народной любовью к мясу и его доступностью всё чаще встает финансовый барьер. Zakon.kz разобрался, что стало причиной стремительного подорожания и как государство пытается стабилизировать рынок, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Цены на мясо: от говядины до баранины

Ситуация в супермаркетах крупных сетей впечатляет:

Говядина

  • Спинной отруб – 5449 тг/кг

  • Грудинка – 4850 тг/кг

  • Лопаточный отруб – 5265 тг/кг

  • Бедро – 6221 тг/кг

  • Тазобедренный отруб – 4904 тг/кг

  • Говяжий суп-набор – 700 тг/кг (но мясо почти отсутствует, подходит разве что для собак)

Баранина

  • Бедро – 6221 тг/кг

  • Нога – 4130 тг/кг

  • Лопатка – 5281 тг/кг

На рынках ситуация немного мягче, но не намного:

"Говядина вчера стоила 4000 тг. Мясо высшей категории. Конина и баранина – по 3750. Люди жалуются, что мясо дорожает каждый день. Причина – экспорт: с одного рынка вывозят по 300–400 голов баранов в страны Персидского залива, Ирана, Ирака и соседние государства", – рассказала продавец.

Рост цен и инфляция: мясо как главный фактор

Продовольственные товары внесли в инфляцию 4,7 п.п., при этом мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен. Для казахстанцев любимое блюдо постепенно превращается в дорогой люкс.

Почему мясо дорожает: позиция Минсельхоза

В Министерстве сельского хозяйства объясняют рост цен сочетанием внутренних и внешних факторов:

Структура себестоимости говядины:

  • Товарные хозяйства с пастбищным содержанием: 1 кг – 2400–2500 тг, розничная цена – около 4000 тг

  • Откормочные площадки со стойловым содержанием: себестоимость – 3000–3100 тг, розница – свыше 4000 тг

  • Банковские кредиты под 23% годовых также увеличивают расходы хозяйств

Меры Минсельхоза:

  • С 1 августа введен льготный кредит под 5% годовых сроком на 12 месяцев на 50 млрд тг

  • Средства идут на закуп скота, кормов, ГСМ и запчастей

  • Условие: не менее 50% скота реализовывать на отечественные мясокомбинаты

Факторы подорожания:

  • Рост стоимости кормов

  • Повышение зарплат работников отрасли

  • Другие производственные издержки: электричество, вода, ГСМ

  • Время выращивания скота – до 2 лет

  • Внешний спрос (экспорт)

Казахстан на фоне соседей

Цены на мясо в других странах выше, чем у нас:

  • Узбекистан – около 6000 тг/кг

  • Кыргызстан – 5000 тг/кг

  • Таджикистан – 6000 тг/кг

  • Туркменистан – до 9000 тг/кг

  • Россия – до 8000 тг/кг

Для фермеров высокий экспортный спрос – это преимущество: они получают больше дохода, валютную выручку и создают рабочие места, что стимулирует развитие отрасли.

Дефицита нет, поголовье растет

По данным Минсельхоза:

  • Поголовье крупного рогатого скота – 8,7 млн голов (+0,3%)

  • Количество приплода – 2,7 млн телят (+17,9%)

  • Усилен ветеринарный контроль на границах

Готовятся программы долгосрочного льготного кредитования, которые помогут увеличивать поголовье и улучшить генетику скота, повышая продуктивность и доступность мяса для внутреннего рынка.

Где искать доступное мясо

Малые крестьянские хозяйства продают мясо по 2500–2900 тг/кг, но цена почти всегда удваивается по пути на прилавки.

Министр торговли Арман Шаккалиев поясняет:

  • Причина роста цен – изменение объемов мирового рынка и экспорт в соседние страны

  • Государство отслеживает ситуацию и при необходимости проводит товарные интервенции

  • Законных перекупщиков с наценкой в 300% нет, а меры направлены на предотвращение дефицита и незаконного вывоза

Вывод: если хотите более доступное мясо, лучше покупать у фермеров напрямую, чем в супермаркетах.

