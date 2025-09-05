Цены на мясо в Казахстане зашкаливают: баранина и говядина вне досягаемости

Жители Казахстана традиционно любят мясо, но растущие цены заставляют многих пересмотреть свои привычки. Между народной любовью к мясу и его доступностью всё чаще встает финансовый барьер. Zakon.kz разобрался, что стало причиной стремительного подорожания и как государство пытается стабилизировать рынок, сообщает Lada.kz.
Ситуация в супермаркетах крупных сетей впечатляет:
Говядина
Спинной отруб – 5449 тг/кг
Грудинка – 4850 тг/кг
Лопаточный отруб – 5265 тг/кг
Бедро – 6221 тг/кг
Тазобедренный отруб – 4904 тг/кг
Говяжий суп-набор – 700 тг/кг (но мясо почти отсутствует, подходит разве что для собак)
Баранина
Бедро – 6221 тг/кг
Нога – 4130 тг/кг
Лопатка – 5281 тг/кг
На рынках ситуация немного мягче, но не намного:
"Говядина вчера стоила 4000 тг. Мясо высшей категории. Конина и баранина – по 3750. Люди жалуются, что мясо дорожает каждый день. Причина – экспорт: с одного рынка вывозят по 300–400 голов баранов в страны Персидского залива, Ирана, Ирака и соседние государства", – рассказала продавец.
Продовольственные товары внесли в инфляцию 4,7 п.п., при этом мясо и мясопродукты подорожали на 16,2%, став одной из основных причин роста цен. Для казахстанцев любимое блюдо постепенно превращается в дорогой люкс.
В Министерстве сельского хозяйства объясняют рост цен сочетанием внутренних и внешних факторов:
Структура себестоимости говядины:
Товарные хозяйства с пастбищным содержанием: 1 кг – 2400–2500 тг, розничная цена – около 4000 тг
Откормочные площадки со стойловым содержанием: себестоимость – 3000–3100 тг, розница – свыше 4000 тг
Банковские кредиты под 23% годовых также увеличивают расходы хозяйств
Меры Минсельхоза:
С 1 августа введен льготный кредит под 5% годовых сроком на 12 месяцев на 50 млрд тг
Средства идут на закуп скота, кормов, ГСМ и запчастей
Условие: не менее 50% скота реализовывать на отечественные мясокомбинаты
Факторы подорожания:
Рост стоимости кормов
Повышение зарплат работников отрасли
Другие производственные издержки: электричество, вода, ГСМ
Время выращивания скота – до 2 лет
Внешний спрос (экспорт)
Цены на мясо в других странах выше, чем у нас:
Узбекистан – около 6000 тг/кг
Кыргызстан – 5000 тг/кг
Таджикистан – 6000 тг/кг
Туркменистан – до 9000 тг/кг
Россия – до 8000 тг/кг
Для фермеров высокий экспортный спрос – это преимущество: они получают больше дохода, валютную выручку и создают рабочие места, что стимулирует развитие отрасли.
По данным Минсельхоза:
Поголовье крупного рогатого скота – 8,7 млн голов (+0,3%)
Количество приплода – 2,7 млн телят (+17,9%)
Усилен ветеринарный контроль на границах
Готовятся программы долгосрочного льготного кредитования, которые помогут увеличивать поголовье и улучшить генетику скота, повышая продуктивность и доступность мяса для внутреннего рынка.
Малые крестьянские хозяйства продают мясо по 2500–2900 тг/кг, но цена почти всегда удваивается по пути на прилавки.
Министр торговли Арман Шаккалиев поясняет:
Причина роста цен – изменение объемов мирового рынка и экспорт в соседние страны
Государство отслеживает ситуацию и при необходимости проводит товарные интервенции
Законных перекупщиков с наценкой в 300% нет, а меры направлены на предотвращение дефицита и незаконного вывоза
Вывод: если хотите более доступное мясо, лучше покупать у фермеров напрямую, чем в супермаркетах.
