18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 18:14

Триллионы на счетах государства: как «три кита» нефтяного рынка кормят Казахстан

Новости Казахстана 0 568

В первой половине 2025 года налоговые поступления от нефтедобывающих компаний Казахстана превысили 3 триллиона тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД). Основная часть этих средств поступила от крупнейших операторов страны, которые называют «тремя китами» нефтяного сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото obk.kz
Фото obk.kz

Общие показатели налоговых поступлений

По данным ведомства, общая сумма перечислений за отчетный период составила 3,167 трлн тенге.

Лидеры по налоговым отчислениям

Наибольший вклад внесла компания «Тенгизшевройл»1,5 трлн тенге, что составляет почти половину от всех поступлений нефтяного сектора.

Следом идут операторы Карачаганакского проекта, которые перечислили в бюджет 663,7 млрд тенге. Эксплуатирует месторождение компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

Третье место занимает Северо-Каспийский проект (Кашаган) с отчислениями в размере 213,9 млрд тенге, которым управляет «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC).

Влияние на доходы Нацфонда

В КГД подчеркнули, что налоговые поступления от нефтяных компаний формируют основу доходов Национального фонда Казахстана. При этом их размер напрямую зависит от внутренних и внешних факторов, включая колебания цен на нефть, объемы добычи и экономическую конъюнктуру на мировом рынке.

Таким образом, «три кита» продолжают оставаться ключевыми источниками финансирования государства, обеспечивая стабильность бюджета и пополнение резервов Нацфонда.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?