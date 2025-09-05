Триллионы на счетах государства: как «три кита» нефтяного рынка кормят Казахстан

Қазақ тіліне аудару

В первой половине 2025 года налоговые поступления от нефтедобывающих компаний Казахстана превысили 3 триллиона тенге . Об этом сообщили в Комитете государственных доходов (КГД) . Основная часть этих средств поступила от крупнейших операторов страны, которые называют «тремя китами» нефтяного сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Общие показатели налоговых поступлений

По данным ведомства, общая сумма перечислений за отчетный период составила 3,167 трлн тенге.

Лидеры по налоговым отчислениям

Наибольший вклад внесла компания «Тенгизшевройл» — 1,5 трлн тенге, что составляет почти половину от всех поступлений нефтяного сектора.

Следом идут операторы Карачаганакского проекта, которые перечислили в бюджет 663,7 млрд тенге. Эксплуатирует месторождение компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».

Третье место занимает Северо-Каспийский проект (Кашаган) с отчислениями в размере 213,9 млрд тенге, которым управляет «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC).

Влияние на доходы Нацфонда

В КГД подчеркнули, что налоговые поступления от нефтяных компаний формируют основу доходов Национального фонда Казахстана. При этом их размер напрямую зависит от внутренних и внешних факторов, включая колебания цен на нефть, объемы добычи и экономическую конъюнктуру на мировом рынке.

Таким образом, «три кита» продолжают оставаться ключевыми источниками финансирования государства, обеспечивая стабильность бюджета и пополнение резервов Нацфонда.