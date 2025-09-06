Минимальную зарплату в Казахстане начнут рассчитывать по мировым стандартам

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане готовится важное изменение в подходе к формированию минимальной заработной платы (МЗП). Уже 10 сентября депутаты Мажилиса обсудят законопроект о ратификации Конвенции №131 об установлении минимальной зарплаты с учетом развивающихся стран . Эксперты считают, что это может привести к повышению МЗП и повлечь за собой ряд экономических и социальных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay

Текущий уровень минимальной зарплаты

На сегодняшний день минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, планируется оставить этот показатель на прежнем уровне.

Однако это пока только проект: после ратификации Конвенции №131 возможен пересмотр суммы МЗП, учитывающий мировые стандарты и рекомендации Международной организации труда (МОТ).

Что такое Конвенция №131 и как она влияет на МЗП

Конвенция №131 была принята МОТ 29 апреля 1972 года и предназначена для защиты наименее обеспеченных работников. Прямо цифры она не устанавливает, но задаёт методику расчёта минимальной заработной платы, ориентированную на медианную зарплату и экономические показатели страны.

МОТ рекомендует применять индекс Кейтца, разработанный североамериканским экономистом, который соотносит МЗП с медианой заработка — точкой, где половина работников зарабатывает больше, а половина меньше.

Рекомендованный МОТ уровень: около 50% от медианной зарплаты.

Как это выглядит для Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2025 года медианная зарплата в РК составила 316 тысяч тенге. Следовательно, рекомендуемая минимальная зарплата по стандартам МОТ составила бы 158 тысяч тенге.

Важно отметить: Конвенция допускает учет национальных условий. Статья 3 прямо говорит, что уровень МЗП определяется с учетом:

потребностей работников и их семей, уровня жизни и социальных пособий;

экономического развития, производительности труда и уровня занятости.

В разных странах МЗП может составлять 60–80% от медианы, тогда как в Казахстане сегодня это лишь 27% (85 тысяч от 316 тысяч).

Публичное обсуждение и планы депутатов

Законопроект о ратификации Конвенции №131 был размещен для публичного обсуждения еще летом 2024 года на портале «Открытые НПА». На рассмотрение парламента документ поступил 15 мая 2025 года.

Текст проекта очень краткий:

«Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года».

Несмотря на лаконичность, документ требует согласования и обсуждения, что и привело к его вынесению на пленарное заседание.

Влияние повышения МЗП на экономику и социальные выплаты

Конвенция направлена на защиту наименее обеспеченных работников. Но в Казахстане повышение МЗП влияет на широкий спектр социальных выплат, включая пенсионные накопления.

Например, в 2022 году рост МЗП на 50% привел к резкому увеличению порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, что ограничило возможность их частичного снятия для покупки жилья.

Таким образом, изменения коснутся не только малообеспеченных слоев населения, но и всех работников, получающих социальные выплаты, а также экономических показателей государства в целом.