18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.05
629.16
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.09.2025, 19:14

Минимальную зарплату в Казахстане начнут рассчитывать по мировым стандартам

Новости Казахстана 0 1 039

В Казахстане готовится важное изменение в подходе к формированию минимальной заработной платы (МЗП). Уже 10 сентября депутаты Мажилиса обсудят законопроект о ратификации Конвенции №131 об установлении минимальной зарплаты с учетом развивающихся стран. Эксперты считают, что это может привести к повышению МЗП и повлечь за собой ряд экономических и социальных последствий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Текущий уровень минимальной зарплаты

На сегодняшний день минимальная зарплата в Казахстане составляет 85 тысяч тенге. Согласно проекту закона о республиканском бюджете на 2026–2028 годы, планируется оставить этот показатель на прежнем уровне.

Однако это пока только проект: после ратификации Конвенции №131 возможен пересмотр суммы МЗП, учитывающий мировые стандарты и рекомендации Международной организации труда (МОТ).

Что такое Конвенция №131 и как она влияет на МЗП

Конвенция №131 была принята МОТ 29 апреля 1972 года и предназначена для защиты наименее обеспеченных работников. Прямо цифры она не устанавливает, но задаёт методику расчёта минимальной заработной платы, ориентированную на медианную зарплату и экономические показатели страны.

МОТ рекомендует применять индекс Кейтца, разработанный североамериканским экономистом, который соотносит МЗП с медианой заработка — точкой, где половина работников зарабатывает больше, а половина меньше.

Рекомендованный МОТ уровень: около 50% от медианной зарплаты.

Как это выглядит для Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2025 года медианная зарплата в РК составила 316 тысяч тенге. Следовательно, рекомендуемая минимальная зарплата по стандартам МОТ составила бы 158 тысяч тенге.

Важно отметить: Конвенция допускает учет национальных условий. Статья 3 прямо говорит, что уровень МЗП определяется с учетом:

  • потребностей работников и их семей, уровня жизни и социальных пособий;

  • экономического развития, производительности труда и уровня занятости.

В разных странах МЗП может составлять 60–80% от медианы, тогда как в Казахстане сегодня это лишь 27% (85 тысяч от 316 тысяч).

Публичное обсуждение и планы депутатов

Законопроект о ратификации Конвенции №131 был размещен для публичного обсуждения еще летом 2024 года на портале «Открытые НПА». На рассмотрение парламента документ поступил 15 мая 2025 года.

Текст проекта очень краткий:

«Ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран (Конвенция 131), совершенную в Женеве 22 июня 1970 года».

Несмотря на лаконичность, документ требует согласования и обсуждения, что и привело к его вынесению на пленарное заседание.

Влияние повышения МЗП на экономику и социальные выплаты

Конвенция направлена на защиту наименее обеспеченных работников. Но в Казахстане повышение МЗП влияет на широкий спектр социальных выплат, включая пенсионные накопления.

Например, в 2022 году рост МЗП на 50% привел к резкому увеличению порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, что ограничило возможность их частичного снятия для покупки жилья.

Таким образом, изменения коснутся не только малообеспеченных слоев населения, но и всех работников, получающих социальные выплаты, а также экономических показателей государства в целом.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?