05.09.2025, 20:10

Россия и Казахстан запускают совместную школу русского языка для студентов

Новости Казахстана 0 384

В Талдыкоргане с 8 по 11 сентября стартует уникальный образовательный проект – Школа русского языка «Учусь великому». Мероприятие рассчитано на студентов вузов со всей Республики Казахстан и направлено на развитие навыков преподавания русского языка как иностранного, сообщили в посольстве России в Казахстане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: au.pinterest.com
Фото: au.pinterest.com

Первый проект Центра открытого образования на русском языке

По словам организаторов, школа «Учусь великому» станет первым проектом нового Центра открытого образования на русском языке, созданного на базе Жетысуского университета имени И. Жансугурова.

  • Жетысуский университет — крупнейший вуз региона и один из ведущих многопрофильных вузов Казахстана.

  • Центр ориентирован на распространение русского языка и повышение квалификации педагогов в этой области.

Программа школы: лекции, мастер-классы и интерактив

Школа продлится четыре дня, в течение которых участники смогут получить как теоретические знания, так и практические навыки преподавания.

В программе предусмотрено:

  • Лекции по методикам преподавания русского языка как иностранного.

  • Мастер-классы с российскими педагогами, признанными специалистами в области образования.

  • Интерактивные занятия и образовательные квесты, направленные на закрепление навыков на практике.

  • Защита групповых проектов, где участники смогут продемонстрировать приобретённые умения и получить обратную связь от экспертов.

Организаторы и поддержка

Инициаторами проведения школы выступили:

  • Фонд «Моя история» – организация, занимающаяся популяризацией культуры и образования.

  • ГИПУ имени В. Г. Короленко – российский педагогический институт, специализирующийся на преподавании русского языка как иностранного.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, что гарантирует высокое качество образовательной программы и участие ведущих экспертов.

Значение проекта для Казахстана

Школа русского языка «Учусь великому» представляет собой важный шаг в укреплении образовательного сотрудничества между Казахстаном и Россией.

  • Она открывает новые возможности для студентов и молодых преподавателей в сфере лингвистики.

  • Способствует повышению уровня преподавания русского языка как иностранного в Казахстане.

  • Позволяет создавать образовательные площадки для обмена опытом между российскими и казахстанскими педагогами.

