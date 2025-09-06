Особняк Карима Масимова в Астане обещают сделать центром для особенных детей

Қазақ тіліне аудару

Особняк осужденного экс-премьера и бывшего главы КНБ Карима Масимова в Астане передан Министерству просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе Компании по управлению возвращенными активами (КУВА), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: E-kazyna.kz

Согласно приказу Комитета госимущества, дом закреплен за Национальным научно-практическим центром развития специального и инклюзивного образования.

По данным ведомства, решение связано с ростом числа детей с особыми образовательными потребностями. В Алматы будет действовать главный центр, а в регионах, включая Астану, откроются филиалы.

В Минпросвещения подчеркнули, что такая система создаст единую научно-методическую базу, улучшит условия для специалистов, родителей и детей, а также повысит эффективность работы специальных организаций.

- Развитие инклюзивного и специального образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики. Министерство последовательно реализует меры по созданию равных условий для каждого ребенка. В настоящее время на национальном уровне готовится закон "О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями, - отметили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Сейчас готовится закон «О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями».