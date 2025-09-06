В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК начато расследование

Кайрата Кожамжарова подозревают в превышении должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Генеральная прокуратура РК, передает Lada.kz.
В официальном релизе Генеральной прокуратуры Казахстана говорится, что в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.
- По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в надзорном ведомстве.
