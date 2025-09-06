18+
06.09.2025, 11:42

В отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК начато расследование

Новости Казахстана

Кайрата Кожамжарова подозревают в превышении должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Генеральная прокуратура РК, передает Lada.kz

Кайрат Кожамжаров. Фото с сайта Gov.kz
Кайрат Кожамжаров. Фото с сайта Gov.kz

В официальном релизе Генеральной прокуратуры Казахстана говорится, что в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кайрата Кожамжарова начато досудебное расследование по фактам превышения должностных полномочий, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем, в разные периоды его пребывания на руководящих должностях.

- По всем уголовным делам образованы следственно-оперативные группы под руководством спецпрокуроров. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, - сообщили в надзорном ведомстве. 

3
2
0
Комментарии

Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?