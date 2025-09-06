18+
06.09.2025, 13:46

В Казахстане годы ухода за ребёнком будут засчитывать в стаж и отцам

Новости Казахстана 0 557

Поправки в правила назначения пенсий внесло Министерство труда и социальной защиты населения. Годы ухода за ребёнком теперь будут засчитываться в трудовом стаже не только матерей, но и отцов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Если мужчина находился дома с ребёнком до его трёхлетия, этот период также учтут при назначении пенсии — но не более 12 лет за всю жизнь. Поправка направлена на то, чтобы уравнять в правах родителей, которые фактически воспитывали детей.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 24 сентября.

Как сейчас

Каждый год пенсию по возрасту в Казахстане получают около 200 тысяч человек. В 2024 году на пенсию вышли 191 тысяча граждан, из них 106 тысяч — женщины.

Средний размер пенсионной выплаты составил 116,2 тысячи тенге в месяц. При этом в стаж засчитывается время ухода за ребёнком до трёх лет только матерям. Так, в прошлом году эта норма была учтена для 52 тысяч женщин.

Отцам же, даже если они фактически ухаживали за детьми, этот период пока не засчитывали.

Отпуск для отцов

В Казахстане отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет может оформить как мать, так и отец. Он предоставляется без сохранения заработной платы, но за работником сохраняется рабочее место. Уволить сотрудника в этот период работодатель не имеет права.

Почему внесли изменения

Изменения в Социальный кодекс Минтруд обязал внести Конституционный суд.

Поводом стало обращение жителя Казахстана: он уволился с работы, чтобы ухаживать за двухмесячным сыном, так как его жена была больна. Позже выяснилось, что этот период не вошёл в его стаж. Суд первой инстанции отказал мужчине, однако Конституционный суд признал его правоту и обязал прописать, что время ухода за ребёнком засчитывается любому родителю.

