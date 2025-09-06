В Казахстане раскрыты схемы незаконного получения соцвыплат на 1,2 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты незаконных начислений пособий по беременности и родам, а также адресной социальной помощи, передает Lada.kz со ссылкой на ведомство.
Общий ущерб государству за 2024–2025 годы составил 1,2 млрд тенге.
По данным АФМ, расследовано 10 дел по факту фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате 385 человек получили выплаты на сумму 1 млрд тенге. В Актюбинской области два организатора схемы с незаконными выплатами приговорены к шести годам лишения свободы за хищение 487 млн тенге, в Шымкенте женщина осуждена на пять лет за хищение 98 млн тенге.
Кроме того, начаты три расследования в отношении 15 сотрудников отделов занятости и социальных программ акиматов. Они включали подставных лиц в списки получателей адресной помощи и выводили средства через подложные счета.
АФМ отмечает, что с 2023 года благодаря цифровизации на портале eGov возможность подобных махинаций исключена. В правила назначения пособий внесены изменения: пенсионные взносы, уплаченные «задним числом», теперь не учитываются.
