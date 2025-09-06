В Казахстане раскрыты схемы незаконного получения соцвыплат на 1,2 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

Фото: АФМ

Общий ущерб государству за 2024–2025 годы составил 1,2 млрд тенге.

По данным АФМ, расследовано 10 дел по факту фиктивного трудоустройства беременных женщин. В результате 385 человек получили выплаты на сумму 1 млрд тенге. В Актюбинской области два организатора схемы с незаконными выплатами приговорены к шести годам лишения свободы за хищение 487 млн тенге, в Шымкенте женщина осуждена на пять лет за хищение 98 млн тенге.

Кроме того, начаты три расследования в отношении 15 сотрудников отделов занятости и социальных программ акиматов. Они включали подставных лиц в списки получателей адресной помощи и выводили средства через подложные счета.

АФМ отмечает, что с 2023 года благодаря цифровизации на портале eGov возможность подобных махинаций исключена. В правила назначения пособий внесены изменения: пенсионные взносы, уплаченные «задним числом», теперь не учитываются.