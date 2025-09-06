Два инспектора полиции погибли в аварии в Северо-Казахстанской области

Қазақ тіліне аудару

Два офицера полиции, находящиеся при исполнении служебных обязанностей, погибли в аварии в Северо-Казахстанской области. Соболезнования семьям погибших выразил глава МВД РК, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Фото со страницы главы МВД в Instagram

На автодороге Чистополье – Шоптыколь 6 сентября произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Toyota Camry. Оба водителя скончались на месте.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело. Следственные действия направлены на установление обстоятельств и причин происшествия.

Выяснилось, что погибшими являются сотрудники органов внутренних дел — майор Владимир Синицын и старший лейтенант Даулетхан Казыхан. В день трагедии они выехали из отдела полиции района по административным участкам и находились при исполнении служебных обязанностей.

Министр внутренних дел Ержан Саденов выразил соболезнования семьям погибших:



«Министерство внутренних дел окажет семьям всю необходимую помощь. Имена сотрудников, отдавших жизнь при исполнении долга, останутся в памяти органов внутренних дел».



В полиции пообещали предоставить дополнительную информацию после завершения проверки.



