06.09.2025, 17:50

Казахстанцы могут остаться без лекарств из-за нового Налогового кодекса - «Атамекен»

Новости Казахстана 0 562

На совещании в национальной палате предпринимателей «Атамекен» с участием сенаторов, представителей Минздрава, Комитета госдоходов и Министерства национальной экономики обсуждалось введение с 2026 года НДС на лекарства и медицинские изделия. Эксперты считают, что изменения могут вызвать дефицит лекарств и усугубить положение отечественного производства, передает Lada.kz со ссылкой на сайт НПП «Атамекен»

Фото с сайта НПП «Атамекен»
Фото с сайта НПП «Атамекен»

Согласно новым правилам, ставка НДС составит 5% (с увеличением до 10% с 2027 года), а на фармсубстанции, оборудование и комплектующие — 16%. Льготы сохранятся только для препаратов, закупаемых по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и обязательному социально-медицинскому страхованию, а также для лечения орфанных заболеваний.

«Нацпалата совместно с бизнес-сообществом неоднократно выступали за сохранение налоговых льгот для сферы здравоохранения, однако данные предложения не были поддержаны. В результате, на сегодня у представителей фармацевтической отрасли возникают вопросы, связанные с отсутствием ясного механизма налогового администрирования», - отметил заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов.

Также с 1 января 2026 года в автоматизированный порядок выписки электронных счетов-фактур вводится уплата НДС авансом. Для производителей и дистрибьюторов это означает риски кассовых разрывов и фактическую невозможность оборота продукции без внешних займов, сообщают в палате предпринимателей.

При этом в отрасли сохраняется регулирование цен на лекарственные средства в коммерческом сегменте. В итоге, в условиях ценового регулирования введение НДС приведёт к дефициту лекарств на рынке и рискам спада отечественного производства медикаментов и медицинских изделий.

Как говорит исполнительный директор Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана» Гульдария Манакпаева, производители Казахстана оказались в наиболее уязвимом положении. При импорте сырья, субстанций и комплектующих для производства они будут уплачивать НДС по ставке 16%, в то время как готовая продукция будет облагаться по льготной ставке 5-10% или не будет облагаться вовсе, если поставляется в рамках ГОБМП и ОСМС.

Это создает огромный перекос, так как производители не смогут поставить 16% НДС в зачёт, что сделает производство нерентабельным.

«Мы смотрим на другие отрасли, например, Автопром, производство сельхозтехники. Всё, что необходимо для их производства, полностью освобождается от налога на добавленную стоимость. Но к нам - социальной отрасли, такое отношение непонятно», — подчеркнула Манакпаева.

Участники рынка считают, что такие изменения приведут к росту цен, кассовым разрывам и сокращению ассортимента. 

«Если ситуация не изменится, население рискует остаться без многих необходимых препаратов», — отметила президент Ассоциации поддержки и развития фармдеятельности Марина Дурманова.

Бизнес призывает отменить регулирование цен в коммерческом сегменте и освободить от НДС ввоз сырья и оборудования для отечественных производителей.

В Минздраве и Комитете госдоходов страны заявили о готовности к диалогу. По итогам совещания решено создать рабочую группу для выработки конкретных механизмов налогового администрирования в фармацевтическом секторе.
 

