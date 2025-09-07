Подозреваемого в убийстве мужчины и похищении ребёнка в Талгаре задержали

Қазақ тіліне аудару

В МВД РК сообщили, что полиция задержала мужчину, который подозревается в похищении девочки и убийстве ее дяди, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото с сайта Gov.kz

У задержанного изъяли орудие преступления-обрез, сообщили в МВД РК.

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщили, что пострадавший ребёнок доставлен в больницу для обследования.

По поручению ведомства на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки, которые оказывают девочке необходимую помощь. Также в регионе ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребёнка Алматинской области.

Напомним, ранее стало известно, что в Талгаре неизвестный похитил двухлетнюю девочку и застрелил ее дядю. По предварительным данным, он поругался с мамой ребёнка.