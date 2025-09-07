Опубликован рейтинг самых сильных паспортов мира: какую позицию занимает Казахстан

Қазақ тіліне аудару

Фото: Zakon.kz

Согласно рейтингу, первое место занял паспорт Сингапура, обеспечивающий безвизовый въезд в 193 страны. На втором месте расположились Япония и Южная Корея (по 190 направлений). Высокие позиции занимают также европейские страны: паспорта Франции, Германии, Италии и Испании открывают двери в 189 государств. Среди крупных стран Европы наименьший показатель у Швейцарии – 187 направлений.

Граждане Великобритании могут путешествовать без визы в 186 стран, Австралии – в 185, Канады – в 184, тогда как США уступают им с доступом к 182 направлениям.

Паспорт России открывает безвизовый въезд в 114 стран. Среди стран Латинской Америки Бразилия и Аргентина демонстрируют средний уровень мобильности – по 170 направлений.

Наименее свободный доступ имеют граждане Китая (83 страны), Индии (58) и Вьетнама (50). Несмотря на растущую роль этих государств, их паспорта остаются в нижней части рейтинга.

Казахстан в списке опередил ряд крупных стран: его граждане могут путешествовать без визы в 79 государств.

