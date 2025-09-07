18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.91
628.87
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.09.2025, 12:32

Картофель под контролем: какую цену обещают держать власти до весны

Новости Казахстана 0 301

В ноябре отпускная цена на картошку для акиматов не превысит 145 тенге за килограмм, весной 2026 года — 185 тг/кг с учетом хранения. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Урожай картофеля в Казахстане в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7 млн тонн, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. На 5 сентября уже собрано более 840 тысяч тонн.

По данным ведомства, цены на полях сейчас составляют 90–120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и достигла 194 тг/кг. При этом годовая потребность страны оценивается в 2 млн тонн, что позволило в июле снять ограничения на экспорт.

Для стабилизации рынка Министесство торговли подписало меморандум с Союзом картофелеводов:

- в ноябре отпускная цена для акиматов не превысит 145 тг/кг,

- весной 2026 года — 185 тг/кг с учетом хранения.

Аналогичные соглашения заключены и с другими производителями:

АО «Арал туз» (крупнейший производитель и экспортер соли в стране) снизило цену на соль на 18% (со 100 до 82 тг/кг), а Ассоциация яичных производителей установила потолок цены на яйца в 55 тг за штуку.

Вице-министр Ербол Тасжуреков отметил, что проблемы с оформлением фитосанитарных сертификатов уже устранены, а объемы экспорта будут строго контролироваться для недопущения дефицита на внутреннем рынке.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?