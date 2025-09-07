Картофель под контролем: какую цену обещают держать власти до весны

Қазақ тіліне аудару

В ноябре отпускная цена на картошку для акиматов не превысит 145 тенге за килограмм, весной 2026 года — 185 тг/кг с учетом хранения. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: pexels.com

Урожай картофеля в Казахстане в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7 млн тонн, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. На 5 сентября уже собрано более 840 тысяч тонн.

По данным ведомства, цены на полях сейчас составляют 90–120 тг/кг, а средняя розничная цена за неделю снизилась на 3,9% и достигла 194 тг/кг. При этом годовая потребность страны оценивается в 2 млн тонн, что позволило в июле снять ограничения на экспорт.

Для стабилизации рынка Министесство торговли подписало меморандум с Союзом картофелеводов:

- в ноябре отпускная цена для акиматов не превысит 145 тг/кг,

- весной 2026 года — 185 тг/кг с учетом хранения.

Аналогичные соглашения заключены и с другими производителями:

АО «Арал туз» (крупнейший производитель и экспортер соли в стране) снизило цену на соль на 18% (со 100 до 82 тг/кг), а Ассоциация яичных производителей установила потолок цены на яйца в 55 тг за штуку.

Вице-министр Ербол Тасжуреков отметил, что проблемы с оформлением фитосанитарных сертификатов уже устранены, а объемы экспорта будут строго контролироваться для недопущения дефицита на внутреннем рынке.