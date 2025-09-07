18+
07.09.2025, 17:40

Какой будет погода в стране 8 сентября

Новости Казахстана 0 290

На 8 сентября 2025 года синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в большинстве регионов Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Астана. Ожидаются гроза, град, шквалистый ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Шымкент и Туркестанская область. Днём усиление ветра до 20 м/с, местами пыльная буря. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Улытау. Прогнозируются грозы и шквалы, ветер до 20 м/с. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется.

Карагандинская область. Ветер до 20 м/с, местами грозы и ураганы. Риск возгораний высокий, на юге – чрезвычайный.

Акмолинская область. Сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Ночью и утром туман.

Область Абай и ВКО. Местами град, шквал и туман. Порывы ветра до 28 м/с. В Усть-Каменогорске объявлено предупреждение о загрязнении воздуха.

Кызылординская область. Прогнозируются грозы и пыльные бури, ветер до 20 м/с. Чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область. На большей части региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В Атырау также чрезвычайная опасность пожаров.

Актюбинская область. Ночью на юге и востоке ожидаются грозы, ветер до 15–20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе и северо-востоке, чрезвычайная — на юге, востоке и в центре.

Северо-Казахстанская область. Днем на юге и востоке — гроза, ночью и утром на западе и севере — туман. Ветер до 20 м/с.

Жамбылская область. В горах прогнозируется гроза, ветер до 15–20 м/с. В Таразе и по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область. В горных районах ожидается гроза, местами ветер до 20 м/с.

Костанайская область. Ночью на юге и востоке — гроза, на западе и севере — туман. Ветер до 15–20 м/с. В юго-западной части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в остальных районах — высокая.

Павлодарская область. Ночью на западе возможен сильный дождь. По области ожидаются грозы, днём на юге и востоке — град. Ветер до 20 м/с. В Павлодаре прогнозируется гроза.

Мангистауская область. Ночью и утром на юге — туман. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Жетысу. Днем в горах, на севере, востоке и в центре ожидаются грозы, ветер до 20 м/с. В Талдыкоргане — гроза.

Жителям регионов рекомендуется соблюдать меры предосторожности, ограничить пребывание на открытом воздухе во время грозы и шквала, а также быть внимательными из-за повышенной пожарной опасности.

