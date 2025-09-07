Депутат Мажилиса выступила против поправок о массовой эвтаназии бездомных животных в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова назвала «антигуманными» поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», которые предусматривают эвтаназию бездомных собак через несколько дней после отлова. Она заявила, что будет голосовать против инициативы, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform .

Фото: pexels

Согласно проекту поправок, предлагается:

- разрешить эвтаназию животных через пять дней после отлова;

- отменить программу «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск»;

- позволить владельцам сдавать животных на утилизацию.

Против инициативы выступили и зоозащитники. Они уже запустили петицию с просьбой рассмотреть альтернативный законопроект, подготовленный экспертами в области права, ветеринарии и экологии.

Ирина Смирнова подчеркнула, что вместе с коллегами предлагала более гуманные меры — обязательную вакцинацию, кастрацию и стерилизацию животных с последующим возвращением в естественную среду. По её мнению, уничтожение должно касаться только агрессивных собак.

«Если всех животных стерилизовать, они перестанут бесконтрольно размножаться. Отстрел же проблему не решает, напротив — она будет только усугубляться», — отметила депутат.

Она также заявила, что новый законопроект может негативно повлиять на детей, формируя у них потребительское отношение к животным.

Закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в декабре 2021 года. Его целью стало формирование гуманных норм и защита животных. Однако на местах, по словам Смирновой, он часто не исполнялся должным образом.

Напомним, в 2023 году Президент Казахстана уже поднимал проблему бездомных собак, отметив, что отношение к животным является «мерилом цивилизованности государства».