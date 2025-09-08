Минсельхоз заявил о стабильных поставках говядины на внутренний рынок

Қазақ тіліне аудару

Казахстан продолжит поставки говядины за рубеж в пределах действующих квот, полного запрета на экспорт не вводилось. Компании с заключёнными контрактами смогут выполнить обязательства до конца года, сообщили 7 сентября в Министерстве сельского хозяйства, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

В ведомстве подчеркнули, что дефицита на внутреннем рынке нет: поголовье крупного рогатого скота достигло 8,7 млн голов, включая 4,5 млн коров, что на 3% больше, чем год назад. Приплод вырос почти на 18% и составил 2,7 млн телят.

С августа действует программа льготного кредитования для закупа откормочного скота, а также повышенные субсидии — 300 тенге за килограмм при сдаче крупного рогатого скота на откормочные площадки и мясокомбинаты.

Кроме того, развивается система мясных кластеров по австралийской технологии: в прошлом году профинансировано четыре проекта на сумму 9 млрд тенге, в этом — ещё на 11,7 млрд.

По данным Минсельхоза, эти меры позволяют полностью обеспечивать внутренний спрос и сохранять позиции Казахстана на внешних рынках.

Напомним, в последние недели в стране выросла в цене говядина.