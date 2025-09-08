Для получения американской визы россиянам придется ехать в Астану или Варшаву - новые правила

Если в какой-либо стране США не ведет регулярной работы по неиммиграционным визам, граждане таких государств должны обращаться в специально назначенные посольства или консульства.

Теперь всем заявителям рекомендуется записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

Для ряда стран определены специальные дипломатические представительства, где граждане могут проходить собеседования:

Подтверждение места жительства.

Если запись на собеседование производится по месту проживания, необходимо документально подтвердить, что заявитель действительно живет в этой стране.

Оплата и возврат сборов.

При подаче заявления за пределами страны гражданства или проживания процесс получения визы может быть более сложным. Консульские сборы не возвращаются и не переносятся.

Сроки ожидания.

Время ожидания собеседования отличается в зависимости от страны. При подаче заявления за пределами страны проживания очередь, как правило, значительно длиннее.

Уже назначенные собеседования.

В большинстве случаев ранее подтвержденные записи на собеседования сохраняются и не отменяются.