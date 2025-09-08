18+
08.09.2025, 06:35

Для получения американской визы россиянам придется ехать в Астану или Варшаву - новые правила

Новости Казахстана

6 сентября 2025 года Государственный департамент США обновил инструкции для заявителей на получение неиммиграционных виз (NIV). Новые правила касаются записи на собеседование и выбора места подачи документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на travel.state.gov.

Основное требование: подача в стране проживания или гражданства

  • Теперь всем заявителям рекомендуется записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.

  • Если в какой-либо стране США не ведет регулярной работы по неиммиграционным визам, граждане таких государств должны обращаться в специально назначенные посольства или консульства.

Назначенные центры обработки заявлений

Для ряда стран определены специальные дипломатические представительства, где граждане могут проходить собеседования:

  • Афганистан — Исламабад

  • Беларусь — Вильнюс, Варшава

  • Чад — Яунде

  • Куба — Джорджтаун

  • Гаити — Нассау

  • Иран — Дубай

  • Ливия — Тунис

  • Нигер — Уагадугу

  • Россия — Астана, Варшава

  • Сомали — Найроби

  • Южный Судан — Найроби

  • Судан — Каир

  • Сирия — Амман

  • Украина — Краков, Варшава

  • Венесуэла — Богота

  • Йемен — Эр-Рияд

  • Зимбабве — Йоханнесбург

Ключевые моменты для заявителей

  1. Подтверждение места жительства.
    Если запись на собеседование производится по месту проживания, необходимо документально подтвердить, что заявитель действительно живет в этой стране.

  2. Оплата и возврат сборов.
    При подаче заявления за пределами страны гражданства или проживания процесс получения визы может быть более сложным. Консульские сборы не возвращаются и не переносятся.

  3. Сроки ожидания.
    Время ожидания собеседования отличается в зависимости от страны. При подаче заявления за пределами страны проживания очередь, как правило, значительно длиннее.

  4. Уже назначенные собеседования.
    В большинстве случаев ранее подтвержденные записи на собеседования сохраняются и не отменяются.

  5. Исключения.
    Новые правила не касаются:

    • заявителей на визы категорий A, G, C-2, C-3, NATO;

    • обладателей дипломатических или служебных паспортов;

    • заявителей, поездки которых подпадают под Соглашение о штаб-квартире ООН.
      Также возможны редкие исключения по гуманитарным причинам, вопросам здравоохранения или внешнеполитическим соображениям.

Рекомендации заявителям

Государственный департамент США советует проверять официальные сайты посольств и консульств для уточнения актуальных требований, правил записи и перечня предоставляемых услуг.

Итог

Обновленные инструкции отменяют все прежние рекомендации относительно процедуры подачи на неиммиграционные визы и закрепляют новые правила выбора мест прохождения собеседований.

