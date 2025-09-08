Для получения американской визы россиянам придется ехать в Астану или Варшаву - новые правила

6 сентября 2025 года Государственный департамент США обновил инструкции для заявителей на получение неиммиграционных виз (NIV). Новые правила касаются записи на собеседование и выбора места подачи документов, сообщает Lada.kz со ссылкой на travel.state.gov.
Теперь всем заявителям рекомендуется записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания.
Если в какой-либо стране США не ведет регулярной работы по неиммиграционным визам, граждане таких государств должны обращаться в специально назначенные посольства или консульства.
Для ряда стран определены специальные дипломатические представительства, где граждане могут проходить собеседования:
Афганистан — Исламабад
Беларусь — Вильнюс, Варшава
Чад — Яунде
Куба — Джорджтаун
Гаити — Нассау
Иран — Дубай
Ливия — Тунис
Нигер — Уагадугу
Россия — Астана, Варшава
Сомали — Найроби
Южный Судан — Найроби
Судан — Каир
Сирия — Амман
Украина — Краков, Варшава
Венесуэла — Богота
Йемен — Эр-Рияд
Зимбабве — Йоханнесбург
Подтверждение места жительства.
Если запись на собеседование производится по месту проживания, необходимо документально подтвердить, что заявитель действительно живет в этой стране.
Оплата и возврат сборов.
При подаче заявления за пределами страны гражданства или проживания процесс получения визы может быть более сложным. Консульские сборы не возвращаются и не переносятся.
Сроки ожидания.
Время ожидания собеседования отличается в зависимости от страны. При подаче заявления за пределами страны проживания очередь, как правило, значительно длиннее.
Уже назначенные собеседования.
В большинстве случаев ранее подтвержденные записи на собеседования сохраняются и не отменяются.
Исключения.
Новые правила не касаются:
заявителей на визы категорий A, G, C-2, C-3, NATO;
обладателей дипломатических или служебных паспортов;
заявителей, поездки которых подпадают под Соглашение о штаб-квартире ООН.
Также возможны редкие исключения по гуманитарным причинам, вопросам здравоохранения или внешнеполитическим соображениям.
Государственный департамент США советует проверять официальные сайты посольств и консульств для уточнения актуальных требований, правил записи и перечня предоставляемых услуг.
Обновленные инструкции отменяют все прежние рекомендации относительно процедуры подачи на неиммиграционные визы и закрепляют новые правила выбора мест прохождения собеседований.
Комментарии0 комментарий(ев)