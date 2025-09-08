Казахстанцам снова откладывают дешевую ипотеку: 25% останется до 1 ноября

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке. Вместо 20% она сохранится на уровне 25% до 1 ноября. Соответствующее постановление сегодня вступило в силу. Его приняли Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Коллаж КазТАГ/pixabay.com

Что такое ГЭСВ и как она считается

Максимальная ставка по ипотеке обозначается как годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ). Этот показатель отражает реальную переплату заемщика перед банком за год.

В расчет ГЭСВ включаются:

процентная ставка по кредиту;

комиссии банка;

страховка;

обслуживание счета и карты.

Таким образом, 25% — это не просто «процент банка», а полный объем переплаты, который несет заемщик.

Причины переноса

Регуляторы назвали две основные причины, по которым решили отложить снижение ставок:

банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы и подготовиться к работе с новой ставкой в 20%;

нужно обеспечить возможность оформления ипотек, одобренных до вступления новых правил в силу.

Как развивалась ситуация

Первоначально снижение ГЭСВ до 20% было введено с 16 июня. Однако практически сразу возникли трудности: многие банки приостановили выдачу ипотечных кредитов. Уже через два дня после нововведения Нацбанк и АРРФР приняли решение временно вернуть прежний уровень.

Теперь это решение официально закреплено новым постановлением.

Что будет дальше

До 1 ноября банки продолжат работать по старой планке — до 25% годовых.

С ноября планируется полноценный переход к новой норме: максимальная ГЭСВ по ипотеке составит 20%.