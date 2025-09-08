Казахстанцам снова откладывают дешевую ипотеку: 25% останется до 1 ноября

В Казахстане отложили снижение максимальной ставки по ипотеке. Вместо 20% она сохранится на уровне 25% до 1 ноября. Соответствующее постановление сегодня вступило в силу. Его приняли Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Максимальная ставка по ипотеке обозначается как годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ). Этот показатель отражает реальную переплату заемщика перед банком за год.
В расчет ГЭСВ включаются:
процентная ставка по кредиту;
комиссии банка;
страховка;
обслуживание счета и карты.
Таким образом, 25% — это не просто «процент банка», а полный объем переплаты, который несет заемщик.
Регуляторы назвали две основные причины, по которым решили отложить снижение ставок:
банкам необходимо время, чтобы адаптировать свои системы и подготовиться к работе с новой ставкой в 20%;
нужно обеспечить возможность оформления ипотек, одобренных до вступления новых правил в силу.
Первоначально снижение ГЭСВ до 20% было введено с 16 июня. Однако практически сразу возникли трудности: многие банки приостановили выдачу ипотечных кредитов. Уже через два дня после нововведения Нацбанк и АРРФР приняли решение временно вернуть прежний уровень.
Теперь это решение официально закреплено новым постановлением.
До 1 ноября банки продолжат работать по старой планке — до 25% годовых.
С ноября планируется полноценный переход к новой норме: максимальная ГЭСВ по ипотеке составит 20%.
