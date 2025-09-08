18+
08.09.2025, 11:00

«Ложь и абсурд»: Мурат Нуртлеу высказался о слухах о своем задержании

Новости Казахстана 0 521

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу прокомментировал в парламенте появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о его якобы задержании, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: пресс-служба МИД РК
Фото: пресс-служба МИД РК

«Это ложь и абсурд»

Глава внешнеполитического ведомства резко отреагировал на распространившиеся слухи:

«Честно говоря, это ложь, абсурд. Бывает у людей весной и осенью… Мне даже комментировать нечего. Вы сами видите — я находился на работе, у меня были совещания. Общался по телефону с коллегами из других стран, встречался с инвесторами — все в обычном рабочем порядке», — подчеркнул Нуртлеу.

Возможность подачи иска

Журналисты также поинтересовались, намерен ли министр подавать в суд в связи с распространением ложной информации. В ответ Нуртлеу отметил, что не собирается воспринимать ситуацию лично:

«Мы живем в правовом государстве. Казахстан — светское государство. Есть соответствующие органы, пусть они этим занимаются при необходимости. Я сам этим заниматься не собираюсь. Более того, меня, возможно, даже не будет в стране — после послания президента я планирую зарубежную поездку».

Фон слухов и официальные опровержения

Накануне в некоторых СМИ и социальных сетях появились сообщения о задержании министра иностранных дел и сотрудников Комитета национальной безопасности (КНБ). Эти сведения вызвали широкий резонанс, однако официальные структуры оперативно их опровергли:

  • Аида Балаева призвала журналистов не распространять недостоверные данные.

  • Центр по борьбе с дезинформацией СЦК назвал сообщения о задержании Мурата Нуртлеу и Гаджи Гаджиева фейком.

  • МИД Казахстана заявил, что подобные вбросы нарушают журналистскую этику и законодательство страны.

  • КНБ РК официально подтвердил, что слухи о задержании его сотрудников не соответствуют действительности.

Рабочая повестка министра

Несмотря на распространенные слухи, Мурат Нуртлеу продолжает выполнять свои обязанности. Так, накануне он провел встречу с председателем совета директоров компании Harvest Group Алмазом Альсеновым. Кроме того, МИД Казахстана сообщил о телефонном разговоре Нуртлеу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, что также подтвердил украинский МИД.

0
0
0
