Токаев поручил повысить зарплаты и статус рабочих профессий в Казахстане

В ходе ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения авторитета специалистов рабочих профессий. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz

Высококвалифицированные кадры — ключ к развитию страны

По словам президента, Казахстану необходимы квалифицированные, хорошо подготовленные рабочие кадры. Токаев отметил, что именно поэтому 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

«На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах с высокой заработной платой. Однако многие из этих рабочих мест занимают иностранные граждане», — подчеркнул глава государства.

Проблема оттока специалистов и быстрых заработков

Президент обратил внимание на тенденцию, когда выпускники инженерных, строительных и аграрных специальностей, обучение которых финансируется государством, часто не работают по своей профессии. Вместо этого они выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний.

«Безусловно, нет плохой работы — любой честный труд важен. Но такая практика не приносит пользы ни конкретному человеку, ни экономике страны в целом», — отметил Токаев.

Государство создает условия для работы в реальном секторе

По мнению президента, государство должно формировать условия, при которых люди стремились бы работать на производстве и в реальном секторе экономики.