18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.13
627.44
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
08.09.2025, 12:39

Токаев поручил повысить зарплаты и статус рабочих профессий в Казахстане

Новости Казахстана 0 518

В ходе ежегодного послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность повышения авторитета специалистов рабочих профессий. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Высококвалифицированные кадры — ключ к развитию страны

По словам президента, Казахстану необходимы квалифицированные, хорошо подготовленные рабочие кадры. Токаев отметил, что именно поэтому 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

«На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах с высокой заработной платой. Однако многие из этих рабочих мест занимают иностранные граждане», — подчеркнул глава государства.

Проблема оттока специалистов и быстрых заработков

Президент обратил внимание на тенденцию, когда выпускники инженерных, строительных и аграрных специальностей, обучение которых финансируется государством, часто не работают по своей профессии. Вместо этого они выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний.

«Безусловно, нет плохой работы — любой честный труд важен. Но такая практика не приносит пользы ни конкретному человеку, ни экономике страны в целом», — отметил Токаев.

Государство создает условия для работы в реальном секторе

По мнению президента, государство должно формировать условия, при которых люди стремились бы работать на производстве и в реальном секторе экономики.

«Одна из ключевых задач — повышение статуса специалистов рабочих профессий и обеспечение достойной оплаты их труда», — заключил Токаев.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?