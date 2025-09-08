Низкие пенсии в Казахстане: Токаев дал правительству конкретные поручения

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания народу страны выразил критику в адрес низкого уровня пенсий и обозначил конкретные шаги для исправления ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: freepik

Отсутствие рациональных решений в социальной сфере

Глава государства подчеркнул, что на протяжении последних 15 лет в социальной сфере не принимались системные решения. По словам Токаева, вместо этого наблюдалось поощрение социального иждивенчества и мошенничества.

"Другими словами, вместо рациональных решений в социальной сфере правительство на протяжении как минимум 15 лет, по сути, занималось поощрением социального иждивенчества и социального мошенничества", – заявил Президент.

Необходимость анализа демографических тенденций

Президент отметил критическую важность детального изучения демографических процессов для выработки решений, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Он отметил, что на данный момент учет и анализ данных в этой сфере не налажен, что затрудняет прогнозирование потребностей рынка труда, развитие инфраструктуры и решение других ключевых задач.

В этой связи Токаев предложил создать Центр анализа и прогнозирования демографических процессов на базе АСПИР, с использованием инструментов больших данных и технологий искусственного интеллекта.

Пересмотр пенсионной системы

Президент подчеркнул, что демографические изменения и ситуация на рынке труда требуют пересмотра подходов к пенсионной системе. Особое внимание уделяется низкому уровню пенсионных накоплений, особенно среди самозанятых граждан.

"Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР следует принять меры для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий", – поручил глава государства.

Повышение финансовой грамотности граждан

Токаев также отметил необходимость повышения финансовой грамотности населения. В качестве примера он привел проект “Қарызсыз қоғам”, инициированный партией AMANAT, который направлен на снижение долгового бремени и обеспечение устойчивого дохода граждан.