Иностранные граждане столкнутся с трудностями при трудоустройстве в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана, Светлана Жакупова, поделилась последними новостями о трудоустройстве иностранных граждан в стране. В кулуарах правительства она рассказала, что правила для работы иностранцев будут постепенно ужесточаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: 8plus1.ru

Снижение квот для иностранных работников

Ранее ежегодная квота на привлечение иностранных специалистов составляла около 25 тысяч человек. Сейчас, по словам Жакуповой, она уже снижена до 17 тысяч.

«Министерство активно работает в этом направлении, и мы видим необходимость дальнейшего ограничения въезда иностранных работников», — отметила министр.

Цифровизация и автоматизация разрешений

Светлана Жакупова подчеркнула, что процесс получения разрешений на работу для иностранцев будет полностью оцифрован и автоматизирован.

Это решение стало частью поручения главы государства, направленного на:

сокращение бюрократии;

повышение прозрачности процедуры трудоустройства;

усиление контроля за соблюдением квот и правил трудовой миграции.

Перспективы ужесточения правил

Министр уточнила, что ситуация будет только ужесточаться. Власти намерены последовательно ограничивать число иностранных работников, чтобы:

стимулировать занятость казахстанских граждан;

улучшить контроль на рынке труда;

обеспечить баланс между потребностями экономики и внутренним рынком труда.

Итог

Таким образом, иностранным специалистам стоит готовиться к более строгим условиям въезда и трудоустройства в Казахстане. Снижение квот и цифровизация разрешений делают процесс контроля более жёстким, а правила — прозрачными и автоматизированными.