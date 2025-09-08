Иностранные граждане столкнутся с трудностями при трудоустройстве в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана, Светлана Жакупова, поделилась последними новостями о трудоустройстве иностранных граждан в стране. В кулуарах правительства она рассказала, что правила для работы иностранцев будут постепенно ужесточаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Ранее ежегодная квота на привлечение иностранных специалистов составляла около 25 тысяч человек. Сейчас, по словам Жакуповой, она уже снижена до 17 тысяч.
«Министерство активно работает в этом направлении, и мы видим необходимость дальнейшего ограничения въезда иностранных работников», — отметила министр.
Светлана Жакупова подчеркнула, что процесс получения разрешений на работу для иностранцев будет полностью оцифрован и автоматизирован.
Это решение стало частью поручения главы государства, направленного на:
сокращение бюрократии;
повышение прозрачности процедуры трудоустройства;
усиление контроля за соблюдением квот и правил трудовой миграции.
Министр уточнила, что ситуация будет только ужесточаться. Власти намерены последовательно ограничивать число иностранных работников, чтобы:
стимулировать занятость казахстанских граждан;
улучшить контроль на рынке труда;
обеспечить баланс между потребностями экономики и внутренним рынком труда.
Таким образом, иностранным специалистам стоит готовиться к более строгим условиям въезда и трудоустройства в Казахстане. Снижение квот и цифровизация разрешений делают процесс контроля более жёстким, а правила — прозрачными и автоматизированными.
Комментарии0 комментарий(ев)