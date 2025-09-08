18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.09.2025, 16:17

В Минтруда разъяснили правила выплат пенсионерам при выезде за границу

Новости Казахстана 0 1 280

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана заверило: временные выезды из страны не станут причиной приостановки пенсионных выплат. Об этом в понедельник заявила глава ведомства Светлана Жакупова в кулуарах правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на vlast.kz

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Причина предложенных изменений

Жакупова пояснила, что поправки в социальное законодательство направлены на борьбу с ситуациями, когда лица с двойным гражданством получали пенсии сразу в двух странах.

«Выявлены случаи, когда пенсионеры, не проживая постоянно в Казахстане, одновременно получали выплаты в другой стране», — отметила министр.

Временные выезды не затронут законопослушных граждан

Министр подчеркнула, что пока документ носит консультативный характер и будет обсуждаться с обществом.

«Полное ужесточение касается не только пенсионеров, но и требований по регистрации по месту жительства. Временные выезды фиксироваться не будут. Если гражданин имеет регистрацию по месту жительства и временно выехал, эта норма на него не распространяется», — пояснила Жакупова.

Она также добавила, что при возвращении, если выяснится отсутствие двойного гражданства и получения пенсий за рубежом, выплаты будут восстановлены.

Социальная справедливость и контроль налогов

Глава Минтруда подчеркнула, что новые нормы не ущемляют законопослушных граждан.

«Меры направлены на восстановление принципа социальной справедливости и сохранение баланса интересов законопослушных налогоплательщиков. Ведь каждому интересно, как расходуются налоги, которые они платят», — отметила Жакупова.

Доказательства случаев двойного гражданства

Министр также заявила, что по завершении судебных разбирательств и расследований ведомство сможет представить факты, когда под видом двойного гражданства пенсионеры получали выплаты в Казахстане, России и Узбекистане.

