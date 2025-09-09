18+
08.09.2025, 19:20

Серик Жумангарин объяснил, почему мясо в Казахстане не может быть дешевым

Новости Казахстана

Министр национальной экономики и заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что казахстанская говядина по-прежнему входит в число самых дешёвых не только в СНГ, но и на глобальном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Об этом чиновник сообщил сегодня в кулуарах Дома правительства после выступления Президента с ежегодным Посланием народу.

Цены на продукты в Казахстане

Жумангарин подчеркнул доступность продовольствия для населения:

  • Картофель сейчас стоит около 130 тенге за килограмм.

  • Говядина по-прежнему одна из самых дешёвых на постсоветском пространстве и, вероятно, в мире.

Такой уровень цен, по словам заместителя премьера, делает казахстанские продукты конкурентоспособными и привлекательными как для местного рынка, так и для соседних стран.

Экспорт картофеля и контроль за рынком

Чиновник сообщил о планах по экспорту картофеля:

  • Казахстан не вводит ограничений на экспорт «второго хлеба».

  • Республика готова поставлять до 600 тысяч тонн картофеля за рубеж.

  • При этом правительство обещает внимательно следить за балансом: когда местный экспорт достигнет 450 тысяч тонн, будет проводиться дополнительная оценка ситуации на внутреннем рынке.

Такой подход направлен на поддержание стабильности цен внутри страны и обеспечение продовольственной безопасности.

Почему мясо не может стоить дешёво

Серик Жумангарин отметил трудности животноводов и объяснил, почему казахстанское мясо не может стоить так дешёво, как некоторые могли бы ожидать:

  • Животноводы работают ежедневно, начиная с 5 утра, ухаживают за скотом, кормят и убирают за животными.

  • На выращивание качественного мяса требуется около трёх лет.

  • В соседних странах казахская говядина продаётся по цене 10–12 долларов за килограмм и пользуется большим спросом.

Таким образом, высокая трудоёмкость производства делает невозможным чрезмерное удешевление мясной продукции на внутреннем рынке.

Экспорт мяса и борьба с посредниками

Заместитель премьер-министра заявил, что правительство не планирует ограничивать экспорт мяса, но намерено регулировать его:

  • Хозяйства с организованными экспортными контрактами и откормочными площадками продолжат свою деятельность.

  • Одновременно власти будут бороться с посредниками, которые стремятся получить быструю прибыль, не обеспечивая качественного производства и экспорта.

Такая политика направлена на поддержку честных производителей и стабильное развитие мясного сектора Казахстана.

1
3
0
