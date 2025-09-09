18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
08.09.2025, 20:09

Реконструкция провалилась: новая дорога Атырау – Астрахань разваливается

Новости Казахстана

На недавно реконструированном участке республиканской дороги Атырау – Астрахань специалисты обнаружили серьезные дефекты дорожного покрытия. Среди них — проседания, трещины и разломы, которые требуют немедленного вмешательства подрядчика. В связи с этим работы по укладке асфальта возобновлены, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

 

Фото: "Ак Жайык"
Фото: "Ак Жайык"

Инспекция и контроль качества материалов

Проект реконструкции находится под постоянным контролем филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов». С начала 2025 года инженеры несколько раз проводили инспекции дороги и брали пробы асфальтобетона и других строительных материалов. По результатам проверок заказчику и подрядчику направлены официальные уведомления о необходимости устранения выявленных недостатков.

Масштаб дефектов и действия подрядчика

Всего на участке с 616 по 648 километр зафиксировано девять крупных дефектов. Подрядная организация «Лянкяран Йол Тикинти» приступила к срезанию поврежденных фрагментов асфальта и укладке нового слоя дорожного покрытия.

Начальник отдела филиала Нурлан Жантурин подчеркнул:

«Подрядчику даны конкретные указания по устранению выявленных дефектов. Работы ведутся, и наши специалисты контролируют каждый участок дороги».

Это подтверждает, что надзор за качеством ремонта ведется на всех этапах, а недочеты устраняются своевременно.

Реконструкция как ключевой инфраструктурный проект региона

Проект реконструкции трассы Атырау – Астрахань реализуется поэтапно и позиционируется как один из важнейших инфраструктурных проектов Атырауской области. Он должен улучшить транспортное сообщение между Казахстаном и Россией, повысить безопасность движения и снизить износ транспортных средств.

Однако уже после официального завершения работ часть дороги требует повторной укладки покрытия, что ставит под вопрос качество и долговечность проведенной реконструкции.

Вывод

Обнаруженные дефекты на трассе подчеркивают необходимость строгого контроля за подрядными организациями и тщательной проверки качества дорожных материалов. Несмотря на заверения о завершении реконструкции, повторное вмешательство подрядчика показывает, что работы по строительству и ремонту ключевых дорог требуют постоянного внимания со стороны государственных структур.

