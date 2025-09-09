18+
09.09.2025, 07:40

Новый штраф для авиакомпаний в Казахстане: защита прав пассажиров

Новости Казахстана 0 794

В Казахстане с 13 марта действуют обновленные нормы для авиаперевозчиков. Теперь компания может быть наказана штрафом, если пассажира не пустили на борт по причине продажи лишних билетов. Это правило касается всех рейсов – и зарубежных, и внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

Фото: tourdom.ru
Фото: tourdom.ru

Правовая база и размер штрафа

Министерство транспорта уточнило, что речь идет о применении статьи 571 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов».

По новым правилам авиакомпаниям запрещено продавать билетов больше, чем фактическое количество мест в самолете.

За нарушение предусмотрен штраф в размере 50 МРП, что в 2025 году составляет 196 600 тенге. Если же пассажиру с оплаченной квитанцией отказали в посадке, авиакомпания обязана продлить билет до ближайшего рейса, где есть свободные места нужного класса.

Как фиксируется нарушение

Факт овербукинга подтверждается официальными документами авиакомпании и аэропорта.

В качестве доказательств могут использоваться:

  • акт авиакомпании об отказе в посадке;

  • списки пассажиров, допущенных и не допущенных на рейс;

  • данные системы регистрации и посадочных ведомостей;

  • письменные обращения пассажиров;

  • показания свидетелей и документы аэропорта.

Есть ли прецеденты

По данным министерства, с момента вступления поправок в силу случаев отказа пассажирам на внутренних рейсах из-за овербукинга зафиксировано не было. Ни одна авиакомпания пока не подвергалась штрафу.

Тем не менее контроль продолжается: только с начала 2025 года проведено 22 внеплановые проверки авиаперевозчиков по обращениям граждан. В случаях выявления нарушений к авиакомпаниям применяются меры административного воздействия.

Куда жаловаться пассажирам

Если пассажира не допустили на рейс при наличии оплаченного билета, он имеет право подать жалобу:

  • в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции;

  • в Комитет гражданской авиации Министерства транспорта (в том числе через портал E-otinish).

Жалоба может быть подана письменно или в электронной форме. К ней рекомендуется приложить билет, посадочный талон, переписку с авиакомпанией и другие подтверждающие документы.
Срок рассмотрения обращения — до 15 рабочих дней.

Овербукинг: суть проблемы

Овербукинг — это практика продажи билетов сверх числа посадочных мест, применяемая авиакомпаниями в расчете на то, что часть пассажиров не явится на рейс. Однако когда все клиенты приходят, некоторым отказывают в посадке, что вызывает резонанс и недовольство.

Международные перевозчики широко используют такую систему, но в Казахстане эта проблема стала заметной лишь в последние годы. На внутренних маршрутах пассажиры сталкивались с ситуацией, когда при наличии оплаченного билета они не могли вылететь, теряли деньги и время.

Введение нового штрафа должно стать важным шагом к защите прав пассажиров и повышению ответственности авиакомпаний.

