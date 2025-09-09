Казахстанцам разрешили зарабатывать без оформления ИП - новый лимит дохода

С середины сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки, которые позволяют гражданам получать более высокий доход от своей деятельности без обязательной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Теперь порог для обязательного оформления ИП увеличен: вместо прежних 12 минимальных зарплат он будет рассчитываться исходя из 360-кратного месячного расчетного показателя (МРП).
В денежном выражении это составляет 1 415 520 тенге в год, или примерно 117 960 тенге в месяц. До этого лимит был значительно ниже — 1,02 млн тенге в год.
Индивидуальным предпринимателем считается человек, который ведет деятельность и получает прибыль, например:
сдаёт квартиру в аренду;
оказывает услуги (включая такси);
продаёт товары.
Однако для небольших заработков казахстанцам не обязательно оформлять ИП. Они могут выступать как физические лица и платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) через декларацию 270.
До внесённых изменений предпринимательская регистрация требовалась, если:
человек имел постоянных наёмных работников;
годовой доход от деятельности превышал 12-кратный размер минимальной зарплаты.
Теперь этот показатель заменён на новый ориентир — 360 МРП. Таким образом, регистрация ИП станет обязательной лишь при доходе свыше 1,4 млн тенге в год.
Поправки открывают возможность для многих казахстанцев официально получать больше денег без бюрократических процедур, связанных с оформлением ИП. Тем не менее у таких лиц остаётся обязанность:
самостоятельно рассчитывать и платить индивидуальный подоходный налог;
подавать декларацию 270 в налоговые органы.
Новые нормы закреплены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».
Они начнут действовать с середины сентября 2025 года, упрощая жизнь тем, кто зарабатывает самостоятельно, но не ведёт крупного бизнеса.
