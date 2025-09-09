18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.09.2025, 08:27

Казахстанцам разрешили зарабатывать без оформления ИП - новый лимит дохода

Новости Казахстана

С середины сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки, которые позволяют гражданам получать более высокий доход от своей деятельности без обязательной регистрации индивидуального предпринимателя (ИП), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Новый лимит дохода без регистрации предпринимательства

Теперь порог для обязательного оформления ИП увеличен: вместо прежних 12 минимальных зарплат он будет рассчитываться исходя из 360-кратного месячного расчетного показателя (МРП).

В денежном выражении это составляет 1 415 520 тенге в год, или примерно 117 960 тенге в месяц. До этого лимит был значительно ниже — 1,02 млн тенге в год.

Что такое доход без ИП

Индивидуальным предпринимателем считается человек, который ведет деятельность и получает прибыль, например:

  • сдаёт квартиру в аренду;

  • оказывает услуги (включая такси);

  • продаёт товары.

Однако для небольших заработков казахстанцам не обязательно оформлять ИП. Они могут выступать как физические лица и платить индивидуальный подоходный налог (ИПН) через декларацию 270.

Какие условия действуют для обязательной регистрации

До внесённых изменений предпринимательская регистрация требовалась, если:

  • человек имел постоянных наёмных работников;

  • годовой доход от деятельности превышал 12-кратный размер минимальной зарплаты.

Теперь этот показатель заменён на новый ориентир — 360 МРП. Таким образом, регистрация ИП станет обязательной лишь при доходе свыше 1,4 млн тенге в год.

Что это значит для граждан

Поправки открывают возможность для многих казахстанцев официально получать больше денег без бюрократических процедур, связанных с оформлением ИП. Тем не менее у таких лиц остаётся обязанность:

  • самостоятельно рассчитывать и платить индивидуальный подоходный налог;

  • подавать декларацию 270 в налоговые органы.

Правовая основа изменений

Новые нормы закреплены в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства».

Они начнут действовать с середины сентября 2025 года, упрощая жизнь тем, кто зарабатывает самостоятельно, но не ведёт крупного бизнеса.

9
11
1
