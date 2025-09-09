Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границы

Қазақ тіліне аудару

Российские власти ужесточают контроль за соблюдением правил дорожного движения иностранными гражданами. Теперь систематические нарушения ПДД могут стать причиной отказа во въезде в страну. Для казахстанцев, активно путешествующих и работающих в России, это правило приобретает особое значение. Об этом сообщает РИА Новости , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pinterest.com

Законодательная основа

Согласно федеральному закону РФ о порядке въезда и выезда, иностранный гражданин может получить запрет на въезд сроком до трёх лет. Основанием становится факт неоднократного привлечения к административной ответственности, в том числе за нарушения правил дорожного движения. Достаточно двух случаев за три года, чтобы у миграционных органов появилась возможность ограничить въезд.

Какие нарушения учитываются

Анализ судебной практики показывает, что речь идёт не только о серьёзных проступках. Даже относительно «мелкие» нарушения ПДД могут стать поводом для запрета:

управление автомобилем без действующей диагностической карты;

непредоставление преимущества пешеходам или другим участникам движения;

использование автомобиля с неправильно установленными номерными знаками;

игнорирование требований дорожных знаков и разметки.

Что это значит для казахстанцев

Для граждан Казахстана, регулярно посещающих Россию с целью работы, учёбы или бизнеса, новые правила становятся фактором риска. Казахстанские автомобилисты, привыкшие к определённым особенностям местного дорожного движения, должны учитывать, что российские нормы могут отличаться по строгости. Нарушения, которые дома кажутся незначительными, в России могут привести к серьёзным последствиям — вплоть до многолетнего запрета на въезд.

Возможные последствия

Трудовые мигранты рискуют потерять работу и источник дохода.

Студенты могут столкнуться с ограничениями при обучении в российских вузах.

Частые путешественники и предприниматели лишаются возможности свободно перемещаться и вести дела.

Итог

Ужесточение миграционных правил в России делает вопрос дисциплины на дорогах принципиально важным для казахстанцев. Даже небольшие нарушения ПДД теперь могут повлиять не только на размер штрафа, но и на возможность пересекать российскую границу в будущем.