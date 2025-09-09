18+
Работу врачей с пациентами будут записывать на видео в Казахстане — заявление министра здравоохранения

Новости Казахстана 0 342

В Казахстане медицинские работники, работающие в скорых и стационарах, получат возможность фиксировать на видео процесс приема пациентов и оказания медицинской помощи. Новая мера направлена на повышение безопасности медиков и создание прозрачного контроля за оказанием услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Причины введения видеофиксации

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства подчеркнула, что инициатива направлена на защиту медиков от возможных конфликтных ситуаций с пациентами или их родственниками.

По словам министра, видеозаписи позволят:

  • Создать доказательную базу в случае конфликтов или жалоб;

  • Зафиксировать все действия персонала при оказании медицинской помощи;

  • Повысить дисциплину и ответственность сотрудников медучреждений;

  • Обеспечить пациентам и их родственникам прозрачность действий медиков.

Техническое оснащение медицинских учреждений

В рамках новой программы:

  • 2100 бригад скорой помощи будут оснащены видеожетонами для записи работы на вызовах;

  • 644 приемных стационаров получат видеорегистраторы для фиксации процесса приема и первичного осмотра пациентов.

Министр отметила, что оборудование будет интегрировано в работу медицинских бригад и приемных отделений с соблюдением всех требований конфиденциальности.

Дополнительные меры поддержки медработников

Помимо видеофиксации, министерство здравоохранения планирует и другие инициативы, направленные на поддержку специалистов:

  • Обеспечение жильем врачей по дефицитным специальностям. Акимам областей поручено в 2026 году создать условия для проживания медиков, особенно в регионах с острым дефицитом кадров;

  • Создание дополнительных стимулов для работы в удаленных и труднодоступных районах;

  • Развитие программ повышения квалификации и психологической поддержки персонала.

Вывод

Инициатива по видеофиксации приема пациентов в Казахстане — часть комплексной программы защиты медицинских работников и повышения качества медицинской помощи. Ожидается, что новая мера укрепит доверие пациентов к системе здравоохранения и снизит количество конфликтных ситуаций в медучреждениях.

