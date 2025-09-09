Работу врачей с пациентами будут записывать на видео в Казахстане — заявление министра здравоохранения

В Казахстане медицинские работники, работающие в скорых и стационарах, получат возможность фиксировать на видео процесс приема пациентов и оказания медицинской помощи. Новая мера направлена на повышение безопасности медиков и создание прозрачного контроля за оказанием услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства подчеркнула, что инициатива направлена на защиту медиков от возможных конфликтных ситуаций с пациентами или их родственниками.
По словам министра, видеозаписи позволят:
Создать доказательную базу в случае конфликтов или жалоб;
Зафиксировать все действия персонала при оказании медицинской помощи;
Повысить дисциплину и ответственность сотрудников медучреждений;
Обеспечить пациентам и их родственникам прозрачность действий медиков.
В рамках новой программы:
2100 бригад скорой помощи будут оснащены видеожетонами для записи работы на вызовах;
644 приемных стационаров получат видеорегистраторы для фиксации процесса приема и первичного осмотра пациентов.
Министр отметила, что оборудование будет интегрировано в работу медицинских бригад и приемных отделений с соблюдением всех требований конфиденциальности.
Помимо видеофиксации, министерство здравоохранения планирует и другие инициативы, направленные на поддержку специалистов:
Обеспечение жильем врачей по дефицитным специальностям. Акимам областей поручено в 2026 году создать условия для проживания медиков, особенно в регионах с острым дефицитом кадров;
Создание дополнительных стимулов для работы в удаленных и труднодоступных районах;
Развитие программ повышения квалификации и психологической поддержки персонала.
Инициатива по видеофиксации приема пациентов в Казахстане — часть комплексной программы защиты медицинских работников и повышения качества медицинской помощи. Ожидается, что новая мера укрепит доверие пациентов к системе здравоохранения и снизит количество конфликтных ситуаций в медучреждениях.
Комментарии0 комментарий(ев)