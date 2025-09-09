Работу врачей с пациентами будут записывать на видео в Казахстане — заявление министра здравоохранения

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане медицинские работники, работающие в скорых и стационарах, получат возможность фиксировать на видео процесс приема пациентов и оказания медицинской помощи. Новая мера направлена на повышение безопасности медиков и создание прозрачного контроля за оказанием услуг, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Причины введения видеофиксации

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства подчеркнула, что инициатива направлена на защиту медиков от возможных конфликтных ситуаций с пациентами или их родственниками.

По словам министра, видеозаписи позволят:

Создать доказательную базу в случае конфликтов или жалоб;

Зафиксировать все действия персонала при оказании медицинской помощи;

Повысить дисциплину и ответственность сотрудников медучреждений;

Обеспечить пациентам и их родственникам прозрачность действий медиков.

Техническое оснащение медицинских учреждений

В рамках новой программы:

2100 бригад скорой помощи будут оснащены видеожетонами для записи работы на вызовах;

644 приемных стационаров получат видеорегистраторы для фиксации процесса приема и первичного осмотра пациентов.

Министр отметила, что оборудование будет интегрировано в работу медицинских бригад и приемных отделений с соблюдением всех требований конфиденциальности.

Дополнительные меры поддержки медработников

Помимо видеофиксации, министерство здравоохранения планирует и другие инициативы, направленные на поддержку специалистов:

Обеспечение жильем врачей по дефицитным специальностям . Акимам областей поручено в 2026 году создать условия для проживания медиков, особенно в регионах с острым дефицитом кадров;

Создание дополнительных стимулов для работы в удаленных и труднодоступных районах;

Развитие программ повышения квалификации и психологической поддержки персонала.

Вывод

Инициатива по видеофиксации приема пациентов в Казахстане — часть комплексной программы защиты медицинских работников и повышения качества медицинской помощи. Ожидается, что новая мера укрепит доверие пациентов к системе здравоохранения и снизит количество конфликтных ситуаций в медучреждениях.