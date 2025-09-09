18+
09.09.2025, 16:20

Казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге через фиктивные стоматологические услуги

Новости Казахстана 0 342

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова и заслушал отчет о результатах работы ведомства, сообщает пресс-служба Акорды, сообщает Lada.kz. 

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Основные результаты работы Агентства по финансовому мониторингу

Во время встречи президенту были представлены данные о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансовым преступлениям:

  • Выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге.

  • Пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от наркотиков и мошенничества.

  • Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работающий с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

  • Завершено расследование 720 уголовных дел.

  • Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.

Борьба с теневым оборотом и незаконной деятельностью

Агентство также пресекло другие финансовые нарушения:

  • Незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.

  • Два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 цехов по изготовлению суррогатного алкоголя.

  • Изъятие вейпов на 12 млрд тенге из теневого оборота.

  • Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 63 инфраструктурных проекта на 164 млрд тенге.

  • Выявлены случаи неэффективного использования субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге.

  • Обнаружены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивное оказание стоматологических услуг.

Меры по защите финансовых интересов граждан

Агентство также информировало о действиях по защите гражданских финансов:

  • Начато 23 расследования по незаконному микрокредитованию с ущербом 71 млрд тенге.

  • Проводится возврат и списание долгов более 300 тыс. заемщиков.

  • Ликвидировано 45 финансовых пирамид, вовлеченных 112 тыс. граждан.

  • Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Схема вывода пенсионных через стоматологии

Летом 2024 года "Отбасы банк" выявил схемы обналичивания пенсионных средств через фиктивные стоматологические услуги.

  • С помощью пенсионных средств на лечение зубов было использовано 435,1 млрд тенге, из которых 98% – протезирование и имплантация.

  • Некоторые клиники принимали до 70 "пациентов" в день, при этом реальных условий для лечения не создавалось.

  • Зафиксированы подделки заключений врачебных комиссий и массовое использование одного адреса проживания.

  • Случаи абсурда: 21-летнему пациенту с диагнозом "полное отсутствие зубов" назначали чистку и брекеты.

  • Топ-25 стоматологических клиник, получивших 91 млрд тенге из ЕНПФ, уплатили всего 63 млн тенге налогов (0,07%), что ставит под сомнение реальность оказанных услуг.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

2
0
0
