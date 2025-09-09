Казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге через фиктивные стоматологические услуги

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова и заслушал отчет о результатах работы ведомства, сообщает пресс-служба Акорды, сообщает Lada.kz.
Во время встречи президенту были представлены данные о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансовым преступлениям:
Выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге.
Пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от наркотиков и мошенничества.
Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работающий с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
Завершено расследование 720 уголовных дел.
Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.
Агентство также пресекло другие финансовые нарушения:
Незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.
Два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 цехов по изготовлению суррогатного алкоголя.
Изъятие вейпов на 12 млрд тенге из теневого оборота.
Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 63 инфраструктурных проекта на 164 млрд тенге.
Выявлены случаи неэффективного использования субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге.
Обнаружены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивное оказание стоматологических услуг.
Агентство также информировало о действиях по защите гражданских финансов:
Начато 23 расследования по незаконному микрокредитованию с ущербом 71 млрд тенге.
Проводится возврат и списание долгов более 300 тыс. заемщиков.
Ликвидировано 45 финансовых пирамид, вовлеченных 112 тыс. граждан.
Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Летом 2024 года "Отбасы банк" выявил схемы обналичивания пенсионных средств через фиктивные стоматологические услуги.
С помощью пенсионных средств на лечение зубов было использовано 435,1 млрд тенге, из которых 98% – протезирование и имплантация.
Некоторые клиники принимали до 70 "пациентов" в день, при этом реальных условий для лечения не создавалось.
Зафиксированы подделки заключений врачебных комиссий и массовое использование одного адреса проживания.
Случаи абсурда: 21-летнему пациенту с диагнозом "полное отсутствие зубов" назначали чистку и брекеты.
Топ-25 стоматологических клиник, получивших 91 млрд тенге из ЕНПФ, уплатили всего 63 млн тенге налогов (0,07%), что ставит под сомнение реальность оказанных услуг.
Материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
