Казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге через фиктивные стоматологические услуги

Қазақ тіліне аудару

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова и заслушал отчет о результатах работы ведомства, сообщает пресс-служба Акорды, сообщает Lada.kz.

Фото: pinterest.com

Основные результаты работы Агентства по финансовому мониторингу

Во время встречи президенту были представлены данные о мерах по противодействию отмыванию доходов и финансовым преступлениям:

Выявлены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге .

Пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников , отмывавших доходы от наркотиков и мошенничества.

Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работающий с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов .

Завершено расследование 720 уголовных дел .

Ликвидировано 15 организованных преступных группировок, включая 3 транснациональные.

Борьба с теневым оборотом и незаконной деятельностью

Агентство также пресекло другие финансовые нарушения:

Незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге .

Два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 цехов по изготовлению суррогатного алкоголя .

Изъятие вейпов на 12 млрд тенге из теневого оборота.

Предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 63 инфраструктурных проекта на 164 млрд тенге .

Выявлены случаи неэффективного использования субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге .

Обнаружены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ через фиктивное оказание стоматологических услуг.

Меры по защите финансовых интересов граждан

Агентство также информировало о действиях по защите гражданских финансов:

Начато 23 расследования по незаконному микрокредитованию с ущербом 71 млрд тенге .

Проводится возврат и списание долгов более 300 тыс. заемщиков .

Ликвидировано 45 финансовых пирамид , вовлеченных 112 тыс. граждан .

Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Схема вывода пенсионных через стоматологии

Летом 2024 года "Отбасы банк" выявил схемы обналичивания пенсионных средств через фиктивные стоматологические услуги.

С помощью пенсионных средств на лечение зубов было использовано 435,1 млрд тенге , из которых 98% – протезирование и имплантация.

Некоторые клиники принимали до 70 "пациентов" в день , при этом реальных условий для лечения не создавалось.

Зафиксированы подделки заключений врачебных комиссий и массовое использование одного адреса проживания.

Случаи абсурда: 21-летнему пациенту с диагнозом "полное отсутствие зубов" назначали чистку и брекеты.

Топ-25 стоматологических клиник, получивших 91 млрд тенге из ЕНПФ, уплатили всего 63 млн тенге налогов (0,07%), что ставит под сомнение реальность оказанных услуг.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.